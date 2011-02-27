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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 жов, 2022 09:53
Игорь Алексеевич написав:
100+ программа, кто хочет обогатиться...по программе от ГОСУДАРСТВА???)))
Я понимаю была программа в 15 году от банка Фидо. Но там всё чётко высматривалось - банк ляжет, можно получить потом через фонд, но пока играем с ним на 100%. И это программа от ком. банка, но не от гос-ва.
Осталось 25 дней и пойдут первые выплаты, всё станет на свои места. Уверен в окошке будут мычать - дол.нет, есть пару соток старые и затрёпанные и один полтинник в пятнах.
Может переложите ещё на 3 мес или берите грн. по курсу. А вот какой курс в грн. они придумают под эту программу????
Это будет конец банковской системы.
Доллары начнут ходить на базаре.
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UA
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Додано: Суб 01 жов, 2022 09:58
UA написав:
Это будет конец банковской системы
Банковской системе не будет никогда - конец. Просто новички в финансовом деле станут далее умнее, а другие более профи, то им не в первой искать схемы с миним. потерями выводить по схемам через третьи банки.
К концу месяца всё увидим. Я отпишусь обяз., т.к был в этой игре в первых рядах.)) Но играл по ммм
инималке.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 01 жов, 2022 10:07
Успіх написав:
Ох, як приємно читати ТВЕРЕЗИЙ погляд!)))
А то тут ще до недавно більшість вірила в "рожевих поні
Може досить виглядати недоумкуватим?
Чи це ти може свої страхи тут переніс на інших, після того як влошився??
Тобі десятки разів сказали, що розуміють всі ризики. І , усвідомлюючи їх, йдуть на цей ризик, вірячи в свою зірку. Хто обережніший, той не пішов. Що за маячню ти постійно тут несеш??
Тебе хтось примушував нести, що ти тепер тут скиглиш??
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Hotab
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Додано: Суб 01 жов, 2022 10:13
Игорь Алексеевич написав:
Может переложите ещё на 3 мес или берите грн. по курсу. А вот какой курс в грн. они придумают под эту программу????
у всех банков есть курсы отделений. по ним и будут работать.
конвертационный ничем не отличается от остальных депо.
но ИМХО будет все намного банальнее - сдача по курсу отделения и тут же открытие нового конвертационного депо. на выход ниче не пойдет - перпетум мобиле. потолок не даром подняли =)
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mephala
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Додано: Суб 01 жов, 2022 10:42
Откуда такая уверенность, что всем нужен именно наличный доллар?
Я не собираюсь ничего снимать, оставлю на карте/коротких депозитах до лучших времен.
Ну а кто наивно открыл в Моно с мыслью снять через три месяца в А-банке - ну большой привет. Гороховский только что написал, что у него купили 110 миллионов долларов. Истерика клиентов Моно через месяц будет грандиозной. Покупаем попкорн.
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Vert
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Додано: Суб 01 жов, 2022 11:06
Ромасик написав:
А ви з якою метою влошилися? На довгострок?)
Саме так!))
Деякі депо, то відкрив зразу на 7міс і на рік
А от всі депо дружини - на 3міс)) - так би мовити - а раптом вдасться хоч би 1-2 забрати?))) А раптом, ще "на початках" - якимось ЧУДОМ будуть роздавати рожевих поні!
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Додано: Суб 01 жов, 2022 11:18
Hotab написав:
Тобі десятки разів сказали, що розуміють всі ризики. І , усвідомлюючи їх, йдуть на цей ризик, вірячи в свою зірку
Та перестань)))
Тут така атмосфера панувала, наче більшість ТВЕРДО вірила в те, що через 3міс. 100% отримають фіолетові папірці американської валюти))
Але, чим раз, тим вже більше "тверезіють"))
Hotab написав:
Тебе хтось примушував нести, що ти тепер тут скиглиш??
Читай там вище☝️ по буквах!
Я СВІДОМО йшов на це, бо УСВІДОМЛЮВАВ, що раніше весни, або через рік, а навіть, швидше по закінченні війни - тільки тоді я отримаю свої долари!!!
Що тут не ясно?
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Додано: Суб 01 жов, 2022 11:29
Vert написав:
Откуда такая уверенность, что всем нужен именно наличный доллар?
Уверенность у многих была на три мес. потом в обменник и опять на три мес. Пропадает уверенность, если приходишь а в окошке сидит мадам и говорит - Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец!
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Додано: Суб 01 жов, 2022 11:34
Успіх написав: Ромасик написав:
А ви з якою метою влошилися? На довгострок?)
Саме так!))
Деякі депо, то відкрив зразу на 7міс і на рік
А от всі депо дружини - на 3міс)) - так би мовити - а раптом вдасться хоч би 1-2 забрати?))) А раптом, ще "на початках" - якимось ЧУДОМ будуть роздавати рожевих поні!
Якщо не помиляюся, ви використали ті банки, де ставка 0,01%. Сенсу мало. Навіть під 3-5% .
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Додано: Суб 01 жов, 2022 11:37
Успіх написав:
Тут така атмосфера панувала, наче більшість ТВЕРДО вірила в те, що через 3міс. 100% отримають фіолетові папірці американської валюти)
Атмосфера твердої впевненості - це те, що тобі хотілось побачити через свої страхи. Все, що пов'язано з грошима - це ризики. Як з депозитами, так і з нерухомвстю, так і з бітком, так і з металами. І тут сидять люди не дурніші за тебе. Які усвідомлюють ці ризики. Кого та з якою метою ти прийшов тут жахати? Ти знаєш щось більше, ніж інші?? То якого милого ти постійно прибігаєш зі своїм вищанням?
Успіх написав:
Я СВІДОМО йшов на це, бо УСВІДОМЛЮВАВ
А всі інші ж не усвідомлювали!!! Так?
Успіх написав:
раніше весни, або через рік, а навіть, швидше по закінченні війни - тільки тоді я отримаю свої долари!!!
А може і не долари. Тут у тебе розуму не вистачило зрозуміти?
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