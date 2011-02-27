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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 жов, 2022 11:40
Maxwe11 написав:
Відкрив депо після 00 годин
Моно - поки що діє старий ліміт 50к
Приват - ліміт не знаю, створив депо на 1к, гривні списались але депо поки що не відкрився.
АБанк - ліміт в 100к діє, але треба відкривати два депо.
Райф - знизив курс до 37.45, але депо розмістити не дає.
у райфа в приложении курс 37.95 сейчас.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 11:40
Успіх написав:
Я СВІДОМО йшов на це, бо УСВІДОМЛЮВАВ, що раніше весни, або через рік, а навіть, швидше по закінченні війни - тільки тоді я отримаю свої долари!!!
Що тут не ясно?
Не ясно одно: что вы сейчас делаете в этой теме ? Каркаете свои страшилки ?
Приходите весной, а ещё лучше - через год
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Додано: Суб 01 жов, 2022 12:22
Успіх написав:
Але, чим раз, тим вже більше "тверезіють"))
Навпаки, глибина думки справляє враження, що декотрі бухають і пишуть, пишуть...
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