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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 11:40

  Maxwe11 написав:Відкрив депо після 00 годин
Моно - поки що діє старий ліміт 50к
Приват - ліміт не знаю, створив депо на 1к, гривні списались але депо поки що не відкрився.
АБанк - ліміт в 100к діє, але треба відкривати два депо.
Райф - знизив курс до 37.45, але депо розмістити не дає.

у райфа в приложении курс 37.95 сейчас.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 11:40

  Успіх написав:Я СВІДОМО йшов на це, бо УСВІДОМЛЮВАВ, що раніше весни, або через рік, а навіть, швидше по закінченні війни - тільки тоді я отримаю свої долари!!!
Що тут не ясно? ;)

Не ясно одно: что вы сейчас делаете в этой теме ? Каркаете свои страшилки ?
Приходите весной, а ещё лучше - через год
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 12:22

  Успіх написав:Але, чим раз, тим вже більше "тверезіють"))

Навпаки, глибина думки справляє враження, що декотрі бухають і пишуть, пишуть...
klug
 
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