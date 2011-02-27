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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 165166167168>
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 11:40

  Maxwe11 написав:Відкрив депо після 00 годин
Моно - поки що діє старий ліміт 50к
Приват - ліміт не знаю, створив депо на 1к, гривні списались але депо поки що не відкрився.
АБанк - ліміт в 100к діє, але треба відкривати два депо.
Райф - знизив курс до 37.45, але депо розмістити не дає.

у райфа в приложении курс 37.95 сейчас.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 11:40

  Успіх написав:Я СВІДОМО йшов на це, бо УСВІДОМЛЮВАВ, що раніше весни, або через рік, а навіть, швидше по закінченні війни - тільки тоді я отримаю свої долари!!!
Що тут не ясно? ;)

Не ясно одно: что вы сейчас делаете в этой теме ? Каркаете свои страшилки ?
Приходите весной, а ещё лучше - через год
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 12:22

  Успіх написав:Але, чим раз, тим вже більше "тверезіють"))

Навпаки, глибина думки справляє враження, що декотрі бухають і пишуть, пишуть...
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:06

  UA написав:Социальный доллар через Зеленую помойку уже многие купили?
Как впечатления?
На чем найобывают?
Зеленая помойка без наибалова не может))
Будет как в прошлый раз, в лучшем случае отдадут гривной
Diman
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:14

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Diman написав:Будет как в прошлый раз, в лучшем случае отдадут гривной
так грн. многих не устроит. сдавали дол. в обменнике по 42 и на 50+ по 37, а теперь в лучшем случае получить по 41. А кто то может получить и курсу НБУ. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:33

Re: Клуб - "Рожеві поні", чи по-народному - "лоШАРА"!)))

  mustbe написав:Каркаете свои страшилки ?
  Hotab написав:То якого милого ти постійно прибігаєш зі своїм вищанням?

Хіба я один намагаюсь розвіяти казочку про рожевих поні? :)
Тут, мінімум ще троє-четверо форумчан аналогічне пишуть, що і я!
Але ЧОМУСЬ - саме на моїй персоні всі зриваються?! ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:44

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:Хіба я один намагаюсь розвіяти казочку про рожевих поні

Такої казочки тут і не було. Її придумав ти сам собі. Ще раз для тормоза: всі прекрасно розуміють що роблять і що може статись. . Що ти тут зі своїм бекграундом в одну звилину розвіюєш? Ти тут нерідко такі дилетанські питання задаєш, кого і чому ти тут можеш навчити і від чого застерегти??

  Успіх написав:ЧОМУСЬ - саме на моїй персоні всі зриваються

Так і справді, чому? Наче і орденоносець,захисник. Мали б цінувати. Не думав, чому?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:29

  mephala написав:
  Sashulik написав:
  Investor_K написав:Сегодня вступил в Приватбанк. Вроде все чики-пики

"вступил" для Привата очень подходит) там выхода бесплатного нет, что ж там чики-пики :roll:


в смысле нет бесплатного выхода? если депо падает на карту для выплат они мзду берут что ли при снятии?


А если завел деньги и передумал депо оформлять, как бесплатно выйти?)
Почти у всех банков есть бесплатный выход, а у Привета как минимум 0,5% а то и стандартный 1%
Sashulik
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:34

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Sashulik написав:А если завел деньги и передумал депо оформлять, как бесплатно выйти?)
Почти у всех банков есть бесплатный выход, а у Привета как минимум 0,5% а то и стандартный 1%
Но потому что у них так в тарифах написано. Хлеб тоже в одном магазине продают за 15грн., а в др. такой же по 18грн. И там и там есть свои условия работы. А уже клиент выбирает себе более приемлемые.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 01 жов, 2022 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:35

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  UA написав:Социальный доллар через Зеленую помойку уже многие купили?
Как впечатления?
На чем найобывают?
Зеленая помойка без наибалова не может))


Бегемота вважаю до сих пір найкращим банком України. Є нюанси, але у кінці лютого, на відміну від деяких інших банків працював як годинник (онлайн-банкінг). Незважаючи на масштабну війну, декілька фондів у валюті чесно виплатив, хоч і порціями. Одні з найкращих умов користування карток за кордоном. Хто був у темі, на цьому ще й заробив.
doctorprj01
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