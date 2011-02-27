|
|
|
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 жов, 2022 11:40
Maxwe11 написав:
Відкрив депо після 00 годин
Моно - поки що діє старий ліміт 50к
Приват - ліміт не знаю, створив депо на 1к, гривні списались але депо поки що не відкрився.
АБанк - ліміт в 100к діє, але треба відкривати два депо.
Райф - знизив курс до 37.45, але депо розмістити не дає.
у райфа в приложении курс 37.95 сейчас.
-
citramon
-
-
- Повідомлень: 585
- З нами з: 30.07.13
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 жов, 2022 11:40
Успіх написав:
Я СВІДОМО йшов на це, бо УСВІДОМЛЮВАВ, що раніше весни, або через рік, а навіть, швидше по закінченні війни - тільки тоді я отримаю свої долари!!!
Що тут не ясно?
Не ясно одно: что вы сейчас делаете в этой теме ? Каркаете свои страшилки ?
Приходите весной, а ещё лучше - через год
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6467
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 844 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 01 жов, 2022 12:22
Успіх написав:
Але, чим раз, тим вже більше "тверезіють"))
Навпаки, глибина думки справляє враження, що декотрі бухають і пишуть, пишуть...
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7571
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 317 раз.
- Подякували: 1069 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 01 жов, 2022 13:06
UA написав:
Социальный доллар через Зеленую помойку уже многие купили?
Как впечатления?
На чем найобывают?
Зеленая помойка без наибалова не может))
Будет как в прошлый раз, в лучшем случае отдадут гривной
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 632
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 жов, 2022 13:14
Diman написав:
Будет как в прошлый раз, в лучшем случае отдадут гривной
так грн. многих не устроит. сдавали дол. в обменнике по 42 и на 50+ по 37, а теперь в лучшем случае получить по 41. А кто то может получить и курсу НБУ.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5877
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 657 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 01 жов, 2022 13:33
mustbe написав:
Каркаете свои страшилки ?
Hotab написав:
То якого милого ти постійно прибігаєш зі своїм вищанням?
Хіба я один намагаюсь розвіяти казочку про рожевих поні?
Тут, мінімум ще троє-четверо форумчан аналогічне пишуть, що і я!
Але ЧОМУСЬ - саме на моїй персоні всі зриваються?!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4027
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 622 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
Додано: Суб 01 жов, 2022 13:44
Успіх написав:
Хіба я один намагаюсь розвіяти казочку про рожевих поні
Такої казочки тут і не було. Її придумав ти сам собі. Ще раз для тормоза: всі прекрасно розуміють що роблять і що може статись. . Що ти тут зі своїм бекграундом в одну звилину розвіюєш? Ти тут нерідко такі дилетанські питання задаєш, кого і чому ти тут можеш навчити і від чого застерегти??
Успіх написав:
ЧОМУСЬ - саме на моїй персоні всі зриваються
Так і справді, чому? Наче і орденоносець,захисник. Мали б цінувати. Не думав, чому?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8093
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1889 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 01 жов, 2022 14:29
mephala написав: Sashulik написав: Investor_K написав:
Сегодня вступил в Приватбанк. Вроде все чики-пики
"вступил" для Привата очень подходит) там выхода бесплатного нет, что ж там чики-пики
в смысле нет бесплатного выхода? если депо падает на карту для выплат они мзду берут что ли при снятии?
А если завел деньги и передумал депо оформлять, как бесплатно выйти?)
Почти у всех банков есть бесплатный выход, а у Привета как минимум 0,5% а то и стандартный 1%
-
Sashulik
-
-
- Повідомлень: 696
- З нами з: 21.05.09
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 жов, 2022 14:34
Sashulik написав:
А если завел деньги и передумал депо оформлять, как бесплатно выйти?)
Почти у всех банков есть бесплатный выход, а у Привета как минимум 0,5% а то и стандартный 1%
Но потому что у них так в тарифах написано. Хлеб тоже в одном магазине продают за 15грн., а в др. такой же по 18грн. И там и там есть свои условия работы. А уже клиент выбирает себе более приемлемые.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 01 жов, 2022 14:35, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5877
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 657 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 01 жов, 2022 14:35
UA написав:
Социальный доллар через Зеленую помойку уже многие купили?
Как впечатления?
На чем найобывают?
Зеленая помойка без наибалова не может))
Бегемота вважаю до сих пір найкращим банком України. Є нюанси, але у кінці лютого, на відміну від деяких інших банків працював як годинник (онлайн-банкінг). Незважаючи на масштабну війну, декілька фондів у валюті чесно виплатив, хоч і порціями. Одні з найкращих умов користування карток за кордоном. Хто був у темі, на цьому ще й заробив.
-
doctorprj01
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 22.12.20
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|49361
|
|
|5
|25040
|
|
|3
|5798
|
|