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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 жов, 2022 14:35
Sashulik написав:
А если завел деньги и передумал депо оформлять, как бесплатно выйти?)
А якщо ви "передумали", то це не проблема банку, а ваша.
Потрібно одразу все вирішувати, а не гоняти гроші туди-сюди.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:36
mustbe
Чи плануються додаткові колонки в таблиці у зв'язку із зміною ліміту?
Наприклад у izi при подвоєнні депозиту ліміт має додатково збільшуватися на 1 долар - до 2707.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:48
До речі, несподівано доляр сьогодні пішов до низу - по 42
вже не продаси... Що це, черговий відкат чи зміна тренду??
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:50
citramon написав: Maxwe11 написав:
Відкрив депо після 00 годин
Моно - поки що діє старий ліміт 50к
Приват - ліміт не знаю, створив депо на 1к, гривні списались але депо поки що не відкрився.
АБанк - ліміт в 100к діє, але треба відкривати два депо.
Райф - знизив курс до 37.45, але депо розмістити не дає.
у райфа в приложении курс 37.95 сейчас.
ага,дійсно, але я ще з ранку встиг вдкрити по 37.45
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