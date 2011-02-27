Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 жов, 2022 14:35
Sashulik написав:
А если завел деньги и передумал депо оформлять, как бесплатно выйти?)
А якщо ви "передумали", то це не проблема банку, а ваша.
Потрібно одразу все вирішувати, а не гоняти гроші туди-сюди.
vkladchiik
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:36
mustbe Чи плануються додаткові колонки в таблиці у зв'язку із зміною ліміту? Наприклад у izi при подвоєнні депозиту ліміт має додатково збільшуватися на 1 долар - до 2707.
vkladchiik
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:48
До речі, несподівано доляр сьогодні пішов до низу - по 42
вже не продаси... Що це, черговий відкат чи зміна тренду??
asti
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:50
citramon написав: Maxwe11 написав:
Відкрив депо після 00 годин
Моно - поки що діє старий ліміт 50к
Приват - ліміт не знаю, створив депо на 1к, гривні списались але депо поки що не відкрився.
АБанк - ліміт в 100к діє, але треба відкривати два депо.
Райф - знизив курс до 37.45, але депо розмістити не дає.
у райфа в приложении курс 37.95 сейчас.
ага,дійсно, але я ще з ранку встиг вдкрити по 37.45
Maxwe11
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:54
vkladchiik написав: mustbe
Чи плануються додаткові колонки в таблиці у зв'язку із зміною ліміту?
Наприклад у izi при подвоєнні депозиту ліміт має додатково збільшуватися на 1 долар - до 2707.
мене izi повернув кошти назад на гривневу картку, i при цьому вiдкрив депо на 0$
в пiдтримці кажуть, що новий лiмiт почне дiяти з понедiлка
Maxwe11
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:58
Для чого взагалі НБУ дозволив такі конвертаційні депо? Мета?
Investor_K
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Додано: Суб 01 жов, 2022 15:02
Investor_K написав:
Для чого взагалі НБУ дозволив такі конвертаційні депо? Мета?
Не знаю, але 17500 вже конвертнув...
asti
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Додано: Суб 01 жов, 2022 15:04
Игорь Алексеевич написав: Vert написав:
Откуда такая уверенность, что всем нужен именно наличный доллар?
Уверенность у многих была на три мес. потом в обменник и опять на три мес. Пропадает уверенность, если приходишь а в окошке сидит мадам и говорит -
Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец!
почему конец? что мешает сдать по курсу окон в банке и снова на конвертационный?
или жадность что на улице дороже мешает?
mephala
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Додано: Суб 01 жов, 2022 15:05
Клуб50к уходит в закат, но пока работает, хоть и не поддерживается.
Ему на смену пришёл
Клуб100к
mustbe
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Додано: Суб 01 жов, 2022 15:07
Investor_K написав:
Для чого взагалі НБУ дозволив такі конвертаційні депо? Мета?
* знизити паніку і таким чином знизити курс
* підвищити ліквідність і прибутковість банків, 23% по деп сертифікатам на дорозі не валяються
Maxwe11
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