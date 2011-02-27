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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 166167168169>
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:35

  Sashulik написав:А если завел деньги и передумал депо оформлять, как бесплатно выйти?)


А якщо ви "передумали", то це не проблема банку, а ваша.
Потрібно одразу все вирішувати, а не гоняти гроші туди-сюди.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:36

mustbe
Чи плануються додаткові колонки в таблиці у зв'язку із зміною ліміту?
Наприклад у izi при подвоєнні депозиту ліміт має додатково збільшуватися на 1 долар - до 2707.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:48

До речі, несподівано доляр сьогодні пішов до низу - по 42
вже не продаси... Що це, черговий відкат чи зміна тренду??
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:50

  citramon написав:
  Maxwe11 написав:Відкрив депо після 00 годин
Моно - поки що діє старий ліміт 50к
Приват - ліміт не знаю, створив депо на 1к, гривні списались але депо поки що не відкрився.
АБанк - ліміт в 100к діє, але треба відкривати два депо.
Райф - знизив курс до 37.45, але депо розмістити не дає.

у райфа в приложении курс 37.95 сейчас.

ага,дійсно, але я ще з ранку встиг вдкрити по 37.45 :D
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:54

  vkladchiik написав:mustbe
Чи плануються додаткові колонки в таблиці у зв'язку із зміною ліміту?
Наприклад у izi при подвоєнні депозиту ліміт має додатково збільшуватися на 1 долар - до 2707.

мене izi повернув кошти назад на гривневу картку, i при цьому вiдкрив депо на 0$

в пiдтримці кажуть, що новий лiмiт почне дiяти з понедiлка
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:58

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Для чого взагалі НБУ дозволив такі конвертаційні депо? Мета?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 15:02

  Investor_K написав:Для чого взагалі НБУ дозволив такі конвертаційні депо? Мета?
Не знаю, але 17500 вже конвертнув...
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 15:04

  Игорь Алексеевич написав:
  Vert написав:Откуда такая уверенность, что всем нужен именно наличный доллар?
Уверенность у многих была на три мес. потом в обменник и опять на три мес. Пропадает уверенность, если приходишь а в окошке сидит мадам и говорит - Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец! :P


почему конец? что мешает сдать по курсу окон в банке и снова на конвертационный?
или жадность что на улице дороже мешает?
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 15:05

Клуб50к уходит в закат, но пока работает, хоть и не поддерживается.
Ему на смену пришёл Клуб100к
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 15:07

  Investor_K написав:Для чого взагалі НБУ дозволив такі конвертаційні депо? Мета?

* знизити паніку і таким чином знизити курс
* підвищити ліквідність і прибутковість банків, 23% по деп сертифікатам на дорозі не валяються
Maxwe11
 
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