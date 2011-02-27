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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 жов, 2022 15:08
Sashulik написав:
Почти у всех банков есть бесплатный выход, а у Привета как минимум 0,5% а то и стандартный 1%
у примата тоже есть бесплатный выход. через депо.
то что вам этот вариант не подходит не значит что его нет.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 15:29
mustbe написав:
Клуб50к уходит в закат, но пока работает
крім Моно (про нього вранці писали, що ще 50кгрн пропустив) хто ще може дозволити 50?
Нема в мене 100 в цьому місяці.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 15:44
Hotab написав: mustbe написав:
Клуб50к уходит в закат, но пока работает
крім Моно (про нього вранці писали, що ще 50кгрн пропустив) хто ще може дозволити 50?
Нема в мене 100 в цьому місяці.
100к - это максимум.
Никто не мешает открыться хоть на 10, хоть на 50, хоть на 90
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Додано: Суб 01 жов, 2022 15:55
mustbe написав: Hotab написав: mustbe написав:
Клуб50к уходит в закат, но пока работает
крім Моно (про нього вранці писали, що ще 50кгрн пропустив) хто ще може дозволити 50?
Нема в мене 100 в цьому місяці.
100к - это максимум.
Никто не мешает открыться хоть на 10, хоть на 50, хоть на 90
О, блін.. Чим я читаю.. дякую.
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Hotab
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Додано: Суб 01 жов, 2022 16:25
Hotab написав: mustbe написав: Hotab написав:
[Клуб50к уходит в закат, но пока работает
крім Моно (про нього вранці писали, що ще 50кгрн пропустив) хто ще може дозволити 50?
Нема в мене 100 в цьому місяці.
100к - это максимум.
Никто не мешает открыться хоть на 10, хоть на 50, хоть на 90
===
О, блін.. Чим я читаю.. дякую.[/quote]
===
Бумерангом повертається
👉👉👉
Hotab написав:
Що ти тут зі своїм бекграундом в одну звилину розвіюєш? Ти тут нерідко такі дилетанські питання задаєш
, кого і чому ти тут можеш навчити
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Додано: Суб 01 жов, 2022 16:29
Успіх написав:
,всі зриваються,
"Вам на кремль повісять трезуб,
так будете казати що криво висить"
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