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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 166167168169
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 15:08

  Sashulik написав:Почти у всех банков есть бесплатный выход, а у Привета как минимум 0,5% а то и стандартный 1%


у примата тоже есть бесплатный выход. через депо.
то что вам этот вариант не подходит не значит что его нет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 15:29

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Клуб50к уходит в закат, но пока работает

крім Моно (про нього вранці писали, що ще 50кгрн пропустив) хто ще може дозволити 50?
Нема в мене 100 в цьому місяці.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 15:44

  Hotab написав:
  mustbe написав:Клуб50к уходит в закат, но пока работает

крім Моно (про нього вранці писали, що ще 50кгрн пропустив) хто ще може дозволити 50?
Нема в мене 100 в цьому місяці.

100к - это максимум.
Никто не мешает открыться хоть на 10, хоть на 50, хоть на 90
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 15:55

  mustbe написав:
  Hotab написав:
  mustbe написав:Клуб50к уходит в закат, но пока работает

крім Моно (про нього вранці писали, що ще 50кгрн пропустив) хто ще може дозволити 50?
Нема в мене 100 в цьому місяці.

100к - это максимум.
Никто не мешает открыться хоть на 10, хоть на 50, хоть на 90

О, блін.. Чим я читаю.. дякую.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 16:25

Шах і мат!©

  Hotab написав:
  mustbe написав:
  Hotab написав:[Клуб50к уходит в закат, но пока работает

крім Моно (про нього вранці писали, що ще 50кгрн пропустив) хто ще може дозволити 50?
Нема в мене 100 в цьому місяці.

100к - это максимум.
Никто не мешает открыться хоть на 10, хоть на 50, хоть на 90


===
О, блін.. Чим я читаю.. дякую.[/quote]

===
Бумерангом повертається ;)👉👉👉
  Hotab написав:Що ти тут зі своїм бекграундом в одну звилину розвіюєш? Ти тут нерідко такі дилетанські питання задаєш, кого і чому ти тут можеш навчити
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 16:29

  Успіх написав:,всі зриваються,

"Вам на кремль повісять трезуб,
так будете казати що криво висить"
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