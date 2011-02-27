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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 168169170171>
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 19:22

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Доречі - якщо відкрити депо на всі 100000 грн за офіційнім курсом курсом 36.6 (біля 2700 USD) то коли офіційний курс зроблять наприклад 42 (а через 3 місяці буде не менше скоріш за все), то якщо будуть видавати з депозита у сумі 100к грн на день, то забрати можна буде тільки за декілька днів.
Якщо є кілька банків, то я б відкривав не більше чим десь 2200 USD в кожному. Ну або робити кілька візитів в місяць щоб зняти
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 19:35

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  foxluck написав:Якщо є кілька банків, то я б відкривав не більше чим десь 2200 USD в кожному. Ну або робити кілька візитів в місяць щоб зняти
У нас во время кризисов всегда была проблема с возвратом валюты с депозитов. А сейчас в стране война и потом можно прийти и спокойно забрать??? Что то я сомневаюсь. Или хождения по мукам ежедневно в банк или будут жалостно просить переложить ещё на 3-6мес. Даже проц. ставку повысят, а некоторые по не знанию согласятся на +1% под индив. условия.
Всё увидим после 25 октября. Хотя в октябре первая партия может и проскочить, а вот ноябрские??? Их там в клубе уже прилично думаю. Запасаемся кофе в ноябре и готовимся к новой теме 100+ как вывести с банка валюту после окончания дела.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 20:05

Игорь Алексеевич
Если на фронте будет как сейчас, думаю норм буду возвращать. Если мобилизованные окажут таки влияние, и фронт встанет, а еще хуже покатится опять обратно, коненчо бабок не будет, чисто психология!
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 20:19

  Shummi написав:Игорь Алексеевич
Если на фронте будет как сейчас, думаю норм буду возвращать. Если мобилизованные окажут таки влияние, и фронт встанет, а еще хуже покатится опять обратно, коненчо бабок не будет, чисто психология!
У нас всегда новости давят на курс. И даже не экономич. новости, а новости медицины, тип насморка могут обрушить курс. Мы всегда живём по нашим новостям в кризисах. Хотя есть реально месяца кризиса, но у нас эту тему потом год будут мусолить и нагнетать обстановку. А население читает и верит. Хорошо, что сейчас хоть по ТВ нет политич. шоу по пятницам, а то потом народ до среды начинает жить в панике :cry:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 20:32

  vkladchiik написав:Чи в когось вдалося сьогодні відкрити депо в тих,в кого є онлайн? Izi,Приват?

Так в приваті після 18 години сьогоднішнім числом відкрив.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 20:40

...а там - сама білочка додає горішки в шоколад...)))

  Игорь Алексеевич написав:
  foxluck написав:Якщо є кілька банків, то я б відкривав не більше чим десь 2200 USD в кожному. Ну або робити кілька візитів в місяць щоб зняти
У нас во время кризисов всегда была проблема с возвратом валюты с депозитов. А сейчас в стране война и потом можно прийти и спокойно забрать??? Что то я сомневаюсь. Или хождения по мукам ежедневно в банк или будут жалостно просить переложить ещё на 3-6мес. Даже проц. ставку повысят, а некоторые по не знанию согласятся на +1% под индив. условия.
Всё увидим после 25 октября. Хотя в октябре первая партия может и проскочить, а вот ноябрские??? Их там в клубе уже прилично думаю. Запасаемся кофе в ноябре и готовимся к новой теме 100+ как вывести с банка валюту после окончания дела.

Ехххххх, заздрю я Вам білою заздрістю))
Що можете сміливо(як і я) писати отакі☝️речі :D
Бо як я пишу таке, то зразу зо 2-3 каміння в мене летить))

От не хочуть, не хочу люди слухати гірку правду))
Переважно люблять підставляти вуха під лапшу :lol:

Ну ок))
Тож - всі вклади будуть повертати зразу ж після закінчення депо до 3х днів і тільки новесенькими купюрами з фіолетовою смужкою :mrgreen:
Також, вже за рогом, буде чекати вас усіх обмінка, де можна здати будь будь-яку суму)) - а тоді, знову повертаєтеся в банк і розміщуєте на всю гривневу каклєту конвертаційне депо по курсу 37,5! :mrgreen:
А через 3міс. знову повторюєте операцію - і все знову ЛЕГКО І ПРОСТО! :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 20:44

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:Також, вже за рогом, буде чекати вас усіх обмінка,
обменка уже по новым технологиям будет. Типа как в михайловском, арендуют соседний столик прямо в отделении :P :P :P а в двух окошках две близнята будут сидеть... Просто лафа на ровном месте))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 01 жов, 2022 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 20:47

  alex lem написав:
  vkladchiik написав:Чи в когось вдалося сьогодні відкрити депо в тих,в кого є онлайн? Izi,Приват?

Так в приваті після 18 години сьогоднішнім числом відкрив.

На 100000?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 20:49

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  foxluck написав:Якщо є кілька банків, то я б відкривав не більше чим десь 2200 USD в кожному. Ну або робити кілька візитів в місяць щоб зняти
У нас во время кризисов всегда была проблема с возвратом валюты с депозитов. А сейчас в стране война и потом можно прийти и спокойно забрать??? Что то я сомневаюсь. Или хождения по мукам ежедневно в банк или будут жалостно просить переложить ещё на 3-6мес. Даже проц. ставку повысят, а некоторые по не знанию согласятся на +1% под индив. условия.
Всё увидим после 25 октября. Хотя в октябре первая партия может и проскочить, а вот ноябрские??? Их там в клубе уже прилично думаю. Запасаемся кофе в ноябре и готовимся к новой теме 100+ как вывести с банка валюту после окончания дела.

Ехххххх, заздрю я Вам білою заздрістю))
Що можете сміливо(як і я) писати отакі☝️речі :D
Бо як я пишу таке, то зразу зо 2-3 каміння в мене летить))

От не хочуть, не хочу люди слухати гірку правду))
Переважно люблять підставляти вуха під лапшу :lol:

Ну ок))
Тож - всі вклади будуть повертати зразу ж після закінчення депо до 3х днів і тільки новесенькими купюрами з фіолетовою смужкою :mrgreen:
Також, вже за рогом, буде чекати вас усіх обмінка, де можна здати будь будь-яку суму)) - а тоді, знову повертаєтеся в банк і розміщуєте на всю гривневу каклєту конвертаційне депо по курсу 37,5! :mrgreen:
А через 3міс. знову повторюєте операцію - і все знову ЛЕГКО І ПРОСТО! :lol:

І як довго така карусєль триватиме?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 20:49

  Успіх написав:От не хочуть, не хочу люди слухати гірку правду))
Переважно люблять підставляти вуха під лапшу :lol:

Какую правду ? У вас есть инсайдер из будущего ? Или хрустальный шар ?
Какую лапшу ? Кто-то кого-то за что-то агитирует ?
Тут все взрослые люди, у каждого своя голова на плечах, все всё понимают.
Ваши глубокомысленные банальности ниачём никого не интересуют
mustbe
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