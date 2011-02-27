Лёня Голубков знает точно))
Кто постарше, тот помнит времена. Хочешь сегодня быстро получить з. плату, купи на 10 рублей лотореи. Или тогда приходи завтра. Здесь могут предложить гос. бумаги типа ОГВЗ или ждите у.е. до времени Х
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Додано: Суб 01 жов, 2022 20:51
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Лёня Голубков знает точно))
Кто постарше, тот помнит времена. Хочешь сегодня быстро получить з. плату, купи на 10 рублей лотореи. Или тогда приходи завтра. Здесь могут предложить гос. бумаги типа ОГВЗ или ждите у.е. до времени Х
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 01 жов, 2022 20:58, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 01 жов, 2022 20:55
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Додано: Суб 01 жов, 2022 20:58
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Я думаю, что участники клуба "По соточке" как минимум ничего не потеряют. Все равно ничего более выгодного ничего нет для лентяев.
Додано: Суб 01 жов, 2022 21:01
я думал, что это игра продлится месяц, но максимум 2 мес от гос-ва и они хотят прикрыть какую то дыру и панику. Но когда приняли решение продлить 100+, то значит ждёмс новостей не очень утешительных с выплатами
Додано: Суб 01 жов, 2022 21:06
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
По izibank -- снятие 15 ₴ (отдельно должны в тарифах карты прописать). Выплата депо (тело и %) автоматом на карту.
Додано: Суб 01 жов, 2022 21:10
Ху-ю, ти за своїми словами слідкуй!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 01 жов, 2022 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 жов, 2022 21:13
Слідкувати за базаром -це функція Держпродспоживслужби
Додано: Суб 01 жов, 2022 21:19
Ваш званок очінь важєн для нас (с)
Додано: Суб 01 жов, 2022 21:21
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Але все одно хочуть вірити в рожевих поні!))
Але признатись в цьому - мужності не у всіх вистачає!
Так само, я і йти на фронт...
Признатись, що тупо сильно боїтесь - кишка тонка!
А проявити мужність і визнати це - слабо?
Додано: Суб 01 жов, 2022 21:22
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