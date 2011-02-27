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Investor_K написав:І як довго така карусєль триватиме?
Лёня Голубков знает точно)) Кто постарше, тот помнит времена. Хочешь сегодня быстро получить з. плату, купи на 10 рублей лотореи. Или тогда приходи завтра. Здесь могут предложить гос. бумаги типа ОГВЗ или ждите у.е. до времени Х
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 01 жов, 2022 20:58, всього редагувалось 3 разів.
Investor_K написав:Я думаю, что участники клуба "По соточке" как минимум ничего не потеряют. Все равно ничего более выгодного ничего нет для лентяев.
я думал, что это игра продлится месяц, но максимум 2 мес от гос-ва и они хотят прикрыть какую то дыру и панику. Но когда приняли решение продлить 100+, то значит ждёмс новостей не очень утешительных с выплатами
foxluck написав:Якщо є кілька банків, то я б відкривав не більше чим десь 2200 USD в кожному. Ну або робити кілька візитів в місяць щоб зняти
Что то я сомневаюсь. Или хождения по мукам ежедневно в банк или будут жалостно просить переложить ещё на 3-6мес. Даже проц. ставку повысят, а некоторые по не знанию согласятся на +1% под индив. условия.