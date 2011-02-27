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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 168169170171
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 20:51

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Investor_K написав:І як довго така карусєль триватиме?
Лёня Голубков знает точно))
Кто постарше, тот помнит времена. Хочешь сегодня быстро получить з. плату, купи на 10 рублей лотореи. Или тогда приходи завтра. Здесь могут предложить гос. бумаги типа ОГВЗ или ждите у.е. до времени Х
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 01 жов, 2022 20:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 20:55

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Тут все взрослые люди, у каждого своя голова на плечах, все всё понимают.
Ваши глубокомысленные банальности ниачём никого не интересуют

Он реально дебил. Я уже окончательно убедился.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 20:58

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Я думаю, что участники клуба "По соточке" как минимум ничего не потеряют. Все равно ничего более выгодного ничего нет для лентяев.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 21:01

  Investor_K написав:Я думаю, что участники клуба "По соточке" как минимум ничего не потеряют. Все равно ничего более выгодного ничего нет для лентяев.
я думал, что это игра продлится месяц, но максимум 2 мес от гос-ва и они хотят прикрыть какую то дыру и панику. Но когда приняли решение продлить 100+, то значит ждёмс новостей не очень утешительных с выплатами
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 21:06

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Клуб50к уходит в закат...
Ему на смену пришёл Клуб100к
По izibank -- снятие 15 ₴ (отдельно должны в тарифах карты прописать). Выплата депо (тело и %) автоматом на карту.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 21:10

  Hotab написав:
  mustbe написав:Тут все взрослые люди, у каждого своя голова на плечах, все всё понимают.
Ваши глубокомысленные банальности ниачём никого не интересуют

Он реально дебил. Я уже окончательно убедился.

Ху-ю, ти за своїми словами слідкуй!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 01 жов, 2022 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 21:13

  Успіх написав:
  Hotab написав:
  mustbe написав:Тут все взрослые люди, у каждого своя голова на плечах, все всё понимают.
Ваши глубокомысленные банальности ниачём никого не интересуют

Он реально дебил. Я уже окончательно убедился.

Ху-ю, ти за базаром слідкуй!

Слідкувати за базаром -це функція Держпродспоживслужби
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 21:19

  Игорь Алексеевич написав:
  foxluck написав:Якщо є кілька банків, то я б відкривав не більше чим десь 2200 USD в кожному. Ну або робити кілька візитів в місяць щоб зняти
Что то я сомневаюсь. Или хождения по мукам ежедневно в банк или будут жалостно просить переложить ещё на 3-6мес. Даже проц. ставку повысят, а некоторые по не знанию согласятся на +1% под индив. условия.

Ваш званок очінь важєн для нас (с)
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 21:21

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Тут все взрослые люди, у каждого своя голова на плечах, все всё понимают.

Але все одно хочуть вірити в рожевих поні!))

Але признатись в цьому - мужності не у всіх вистачає! ;)

Так само, я і йти на фронт...
Признатись, що тупо сильно боїтесь - кишка тонка!

А проявити мужність і визнати це - слабо? 8)
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 21:22

  Shummi написав:, коненчо бабок не будет, чисто психология!

- татку а чим відрізняються телепень від розумника?
- телепень завжди упевнений, а розумний має сумніви.
- ви цього певні, тату?
- абсолютно.
sergey_sryvkin
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