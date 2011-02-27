mustbe написав:
Признать - что ?
Просто ідіот по життю в черговий раз нагадав, що він воює. Думає, що хтось забув.
В будь-якій незрозумілій ситуації, де ти виглядаєш придурком, скажи опонентам, що ти на фронті їх захищаєш.
Успіх написав:
Ху-ю, ти за своїми словами слідкуй
А то ти перестанеш носити снаряди?
Не перестанеш. Бо ти тоді знову принаймні на цьому форумі станеш нікчемою. І не збереш лайки і медалі просто за факт того, що ти там знаходишся (може і не "факт", але ми віримо). .
Игорь Алексеевич написав:
Лёня Голубков знает точно)
Тут фінансовий форум. Тут купа людей, які собі лоскочуть нерви ризиковими високодохідними операціями. Різними. Часто дуже ризиковими, але і профіт відповідний. Це право кожного ризикувати своїми грошима.
І тут приходить реальний безтолковий тормоз, з нулем знань, який саме тут нахватався якихось початкових понять про фінанси, і починає когось лікувати "треба було не так, треба ось так". Розказувати і насміхатись, що хтось пішов зі своїми 50к не в той банк, а ось він сам пішов у правильний. Ну Шаріков же нулячий!! Повний ділетант у всьому!! Приходить і лічить гусарів. Тут є купа людей, які справді живуть фанансами, знають на порядки більше нього. Вони ніколи собі не дозволяють давати оцінки іншим, поки ті не попросять . А тут приходить чучело і розказує, як треба було комусь робити!