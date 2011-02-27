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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:17

  Успіх написав:
  mustbe написав:Тут все взрослые люди, у каждого своя голова на плечах, все всё понимают.

Але все одно хочуть вірити в рожевих поні!))

Але признатись в цьому - мужності не у всіх вистачає! ;)

Так само, я і йти на фронт...
Признатись, що тупо сильно боїтесь - кишка тонка!

А проявити мужність і визнати це - слабо? 8)

Признать - что ? Что все, кто не на фронте - трУсы ? Хм...
На фронте - малая часть страны, не может вся страна сидеть в окопах.
Что такое тыл - слышал ?
Слава нашим героям-фронтовикам. Но без тыла - страна просто не сможет существовать, он тоже важен.
В любом случае - это никак не относится к обсуждаемой теме.
Если так сильно хочется погеройствовать и почесать ЧСВ - то лучше не здесь
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:43

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Признать - что ?

Просто ідіот по життю в черговий раз нагадав, що він воює. Думає, що хтось забув.
В будь-якій незрозумілій ситуації, де ти виглядаєш придурком, скажи опонентам, що ти на фронті їх захищаєш.

  Успіх написав:Ху-ю, ти за своїми словами слідкуй

А то ти перестанеш носити снаряди?
Не перестанеш. Бо ти тоді знову принаймні на цьому форумі станеш нікчемою. І не збереш лайки і медалі просто за факт того, що ти там знаходишся (може і не "факт", але ми віримо). .

  Игорь Алексеевич написав:Лёня Голубков знает точно)

Тут фінансовий форум. Тут купа людей, які собі лоскочуть нерви ризиковими високодохідними операціями. Різними. Часто дуже ризиковими, але і профіт відповідний. Це право кожного ризикувати своїми грошима.
І тут приходить реальний безтолковий тормоз, з нулем знань, який саме тут нахватався якихось початкових понять про фінанси, і починає когось лікувати "треба було не так, треба ось так". Розказувати і насміхатись, що хтось пішов зі своїми 50к не в той банк, а ось він сам пішов у правильний. Ну Шаріков же нулячий!! Повний ділетант у всьому!! Приходить і лічить гусарів. Тут є купа людей, які справді живуть фанансами, знають на порядки більше нього. Вони ніколи собі не дозволяють давати оцінки іншим, поки ті не попросять . А тут приходить чучело і розказує, як треба було комусь робити!
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 00:39

Успіх Шановний, ви б краще займалися тим за що вам платять. В тому числі з наших налогів. А не сиділи в тирнеті, менше писали лякалки. Я спостерігаю таких захисників в тилу тисяч за 30-40, що вдень сидять постійно в телефонах, а вночі сплять. Як повітряна тривога хватають калаші і тікають.
alex lem
 
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