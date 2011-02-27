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mustbe написав:Тут все взрослые люди, у каждого своя голова на плечах, все всё понимают.
Але все одно хочуть вірити в рожевих поні!))
Але признатись в цьому - мужності не у всіх вистачає!
Так само, я і йти на фронт... Признатись, що тупо сильно боїтесь - кишка тонка!
А проявити мужність і визнати це - слабо?
Признать - что ? Что все, кто не на фронте - трУсы ? Хм... На фронте - малая часть страны, не может вся страна сидеть в окопах. Что такое тыл - слышал ? Слава нашим героям-фронтовикам. Но без тыла - страна просто не сможет существовать, он тоже важен. В любом случае - это никак не относится к обсуждаемой теме. Если так сильно хочется погеройствовать и почесать ЧСВ - то лучше не здесь
Просто ідіот по життю в черговий раз нагадав, що він воює. Думає, що хтось забув. В будь-якій незрозумілій ситуації, де ти виглядаєш придурком, скажи опонентам, що ти на фронті їх захищаєш.
Успіх написав:Ху-ю, ти за своїми словами слідкуй
А то ти перестанеш носити снаряди? Не перестанеш. Бо ти тоді знову принаймні на цьому форумі станеш нікчемою. І не збереш лайки і медалі просто за факт того, що ти там знаходишся (може і не "факт", але ми віримо). .
Игорь Алексеевич написав:Лёня Голубков знает точно)
Тут фінансовий форум. Тут купа людей, які собі лоскочуть нерви ризиковими високодохідними операціями. Різними. Часто дуже ризиковими, але і профіт відповідний. Це право кожного ризикувати своїми грошима. І тут приходить реальний безтолковий тормоз, з нулем знань, який саме тут нахватався якихось початкових понять про фінанси, і починає когось лікувати "треба було не так, треба ось так". Розказувати і насміхатись, що хтось пішов зі своїми 50к не в той банк, а ось він сам пішов у правильний. Ну Шаріков же нулячий!! Повний ділетант у всьому!! Приходить і лічить гусарів. Тут є купа людей, які справді живуть фанансами, знають на порядки більше нього. Вони ніколи собі не дозволяють давати оцінки іншим, поки ті не попросять . А тут приходить чучело і розказує, як треба було комусь робити!
Успіх Шановний, ви б краще займалися тим за що вам платять. В тому числі з наших налогів. А не сиділи в тирнеті, менше писали лякалки. Я спостерігаю таких захисників в тилу тисяч за 30-40, що вдень сидять постійно в телефонах, а вночі сплять. Як повітряна тривога хватають калаші і тікають.
УкрКапитал: открытие депо 27.09 курс 37.5 комис 0.2%, но с 03.10 будет 0.2% (min 500 грн) (отделение + инфо на сайте банка) снятие 0.5% с 26.09 (распространяется и на предыдущий депо, открытый в августе) 1330$ (с центами не хотят открывать) 3 мес = 95 дней - так считает программа (с) отделение + гл
Идея: с 23.09 требование открытия депо на аналогичную сумму в грн 1)депо 50к грн = 1350$ + 2) депо 50к грн (отделение + гл)
КредиАгриколь: открытие депо 29.09 счет 80грн - необязательно, можно обойти 1300$ (1320$ у предыдущего клиента не пропустила программа) 49336.69 грн курс (49336.69-365.69ком)/1300=37.67 (при заявленном 37.6657) в 50к грн должна быть включена комис + с учетом курса банка, max сумма наверное составит 1317$ (у кого есть возможность посетить отделение трижды, вместо стандартных двух походов, может попробовать открыть предполагаемый максимум;)
Долярчик - это типа козака Гаврилюка. Тот был и остается никчемой. Народным депутатом стал бланодаря ОМОНу. А Баксюк - герой благодаря нападению хутина. А в остальном - никчема. Только много гавкает на порядочных людей.
Investor_K написав:Я думаю, что участники клуба "По соточке" как минимум ничего не потеряют. Все равно ничего более выгодного ничего нет для лентяев.
я думал, что это игра продлится месяц, но максимум 2 мес от гос-ва и они хотят прикрыть какую то дыру и панику. Но когда приняли решение продлить 100+, то значит ждёмс новостей не очень утешительных с выплатами
Investor_K написав:Долярчик - это типа козака Гаврилюка. Тот был и остается никчемой. Народным депутатом стал бланодаря ОМОНу. А Баксюк - герой благодаря нападению хутина. А в остальном - никчема. Только много гавкает на порядочных людей.
Йди за руським кораблем, сцикло ти глибокого тилу!
Hotab написав:то ти перестанеш носити снаряди? Не перестанеш. Бо ти тоді знову принаймні на цьому форумі станеш нікчемою. І не збереш лайки і медалі просто за факт того, що ти там знаходишся (може і не "факт", але ми віримо).
Ти хто такий тут, щоб давати іншим оцінку? Йди в слід за руським кораблем!
alex lem написав:Успіх Шановний, ви б краще займалися тим за що вам платять. В тому числі з наших налогів. А не сиділи в тирнеті, менше писали лякалки. Я спостерігаю таких захисників в тилу тисяч за 30-40, що вдень сидять постійно в телефонах, а вночі сплять. Як повітряна тривога хватають калаші і тікають.
Якщо тут/на фронті так всі "хавають мід", то ходіть і ви до нас - скуштуєте цього меду! А не з дивану повчати, хто, як і що має робити на фронті!
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 02 жов, 2022 10:03, всього редагувалось 1 раз.