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mustbe написав:Тут все взрослые люди, у каждого своя голова на плечах, все всё понимают.
Але все одно хочуть вірити в рожевих поні!))
Але признатись в цьому - мужності не у всіх вистачає!
Так само, я і йти на фронт... Признатись, що тупо сильно боїтесь - кишка тонка!
А проявити мужність і визнати це - слабо?
Признать - что ? Что все, кто не на фронте - трУсы ? Хм... На фронте - малая часть страны, не может вся страна сидеть в окопах. Что такое тыл - слышал ? Слава нашим героям-фронтовикам. Но без тыла - страна просто не сможет существовать, он тоже важен. В любом случае - это никак не относится к обсуждаемой теме. Если так сильно хочется погеройствовать и почесать ЧСВ - то лучше не здесь
Просто ідіот по життю в черговий раз нагадав, що він воює. Думає, що хтось забув. В будь-якій незрозумілій ситуації, де ти виглядаєш придурком, скажи опонентам, що ти на фронті їх захищаєш.
Успіх написав:Ху-ю, ти за своїми словами слідкуй
А то ти перестанеш носити снаряди? Не перестанеш. Бо ти тоді знову принаймні на цьому форумі станеш нікчемою. І не збереш лайки і медалі просто за факт того, що ти там знаходишся (може і не "факт", але ми віримо). .
Игорь Алексеевич написав:Лёня Голубков знает точно)
Тут фінансовий форум. Тут купа людей, які собі лоскочуть нерви ризиковими високодохідними операціями. Різними. Часто дуже ризиковими, але і профіт відповідний. Це право кожного ризикувати своїми грошима. І тут приходить реальний безтолковий тормоз, з нулем знань, який саме тут нахватався якихось початкових понять про фінанси, і починає когось лікувати "треба було не так, треба ось так". Розказувати і насміхатись, що хтось пішов зі своїми 50к не в той банк, а ось він сам пішов у правильний. Ну Шаріков же нулячий!! Повний ділетант у всьому!! Приходить і лічить гусарів. Тут є купа людей, які справді живуть фанансами, знають на порядки більше нього. Вони ніколи собі не дозволяють давати оцінки іншим, поки ті не попросять . А тут приходить чучело і розказує, як треба було комусь робити!
Успіх Шановний, ви б краще займалися тим за що вам платять. В тому числі з наших налогів. А не сиділи в тирнеті, менше писали лякалки. Я спостерігаю таких захисників в тилу тисяч за 30-40, що вдень сидять постійно в телефонах, а вночі сплять. Як повітряна тривога хватають калаші і тікають.