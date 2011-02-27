Додано: Суб 01 жов, 2022 22:43

mustbe написав: Признать - что ? Признать - что ?

Успіх написав: Ху-ю, ти за своїми словами слідкуй Ху-ю, ти за своїми словами слідкуй

Игорь Алексеевич написав: Лёня Голубков знает точно) Лёня Голубков знает точно)

Просто ідіот по життю в черговий раз нагадав, що він воює. Думає, що хтось забув.В будь-якій незрозумілій ситуації, де ти виглядаєш придурком, скажи опонентам, що ти на фронті їх захищаєш.А то ти перестанеш носити снаряди?Не перестанеш. Бо ти тоді знову принаймні на цьому форумі станеш нікчемою. І не збереш лайки і медалі просто за факт того, що ти там знаходишся (може і не "факт", але ми віримо). .Тут фінансовий форум. Тут купа людей, які собі лоскочуть нерви ризиковими високодохідними операціями. Різними. Часто дуже ризиковими, але і профіт відповідний. Це право кожного ризикувати своїми грошима.І тут приходить реальний безтолковий тормоз, з нулем знань, який саме тут нахватався якихось початкових понять про фінанси, і починає когось лікувати "треба було не так, треба ось так". Розказувати і насміхатись, що хтось пішов зі своїми 50к не в той банк, а ось він сам пішов у правильний. Ну Шаріков же нулячий!! Повний ділетант у всьому!! Приходить і лічить гусарів. Тут є купа людей, які справді живуть фанансами, знають на порядки більше нього. Вони ніколи собі не дозволяють давати оцінки іншим, поки ті не попросять . А тут приходить чучело і розказує, як треба було комусь робити!