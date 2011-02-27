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mustbe написав:Тут все взрослые люди, у каждого своя голова на плечах, все всё понимают.
Але все одно хочуть вірити в рожевих поні!))
Але признатись в цьому - мужності не у всіх вистачає!
Так само, я і йти на фронт... Признатись, що тупо сильно боїтесь - кишка тонка!
А проявити мужність і визнати це - слабо?
Признать - что ? Что все, кто не на фронте - трУсы ? Хм... На фронте - малая часть страны, не может вся страна сидеть в окопах. Что такое тыл - слышал ? Слава нашим героям-фронтовикам. Но без тыла - страна просто не сможет существовать, он тоже важен. В любом случае - это никак не относится к обсуждаемой теме. Если так сильно хочется погеройствовать и почесать ЧСВ - то лучше не здесь
Просто ідіот по життю в черговий раз нагадав, що він воює. Думає, що хтось забув. В будь-якій незрозумілій ситуації, де ти виглядаєш придурком, скажи опонентам, що ти на фронті їх захищаєш.
Успіх написав:Ху-ю, ти за своїми словами слідкуй
А то ти перестанеш носити снаряди? Не перестанеш. Бо ти тоді знову принаймні на цьому форумі станеш нікчемою. І не збереш лайки і медалі просто за факт того, що ти там знаходишся (може і не "факт", але ми віримо). .
Игорь Алексеевич написав:Лёня Голубков знает точно)
Тут фінансовий форум. Тут купа людей, які собі лоскочуть нерви ризиковими високодохідними операціями. Різними. Часто дуже ризиковими, але і профіт відповідний. Це право кожного ризикувати своїми грошима. І тут приходить реальний безтолковий тормоз, з нулем знань, який саме тут нахватався якихось початкових понять про фінанси, і починає когось лікувати "треба було не так, треба ось так". Розказувати і насміхатись, що хтось пішов зі своїми 50к не в той банк, а ось він сам пішов у правильний. Ну Шаріков же нулячий!! Повний ділетант у всьому!! Приходить і лічить гусарів. Тут є купа людей, які справді живуть фанансами, знають на порядки більше нього. Вони ніколи собі не дозволяють давати оцінки іншим, поки ті не попросять . А тут приходить чучело і розказує, як треба було комусь робити!
Успіх Шановний, ви б краще займалися тим за що вам платять. В тому числі з наших налогів. А не сиділи в тирнеті, менше писали лякалки. Я спостерігаю таких захисників в тилу тисяч за 30-40, що вдень сидять постійно в телефонах, а вночі сплять. Як повітряна тривога хватають калаші і тікають.
Долярчик - это типа козака Гаврилюка. Тот был и остается никчемой. Народным депутатом стал бланодаря ОМОНу. А Баксюк - герой благодаря нападению хутина. А в остальном - никчема. Только много гавкает на порядочных людей.
Investor_K написав:Я думаю, что участники клуба "По соточке" как минимум ничего не потеряют. Все равно ничего более выгодного ничего нет для лентяев.
я думал, что это игра продлится месяц, но максимум 2 мес от гос-ва и они хотят прикрыть какую то дыру и панику. Но когда приняли решение продлить 100+, то значит ждёмс новостей не очень утешительных с выплатами
Investor_K написав:Долярчик - это типа козака Гаврилюка. Тот был и остается никчемой. Народным депутатом стал бланодаря ОМОНу. А Баксюк - герой благодаря нападению хутина. А в остальном - никчема. Только много гавкает на порядочных людей.
Йди за руським кораблем, сцикло ти глибокого тилу!
Hotab написав:то ти перестанеш носити снаряди? Не перестанеш. Бо ти тоді знову принаймні на цьому форумі станеш нікчемою. І не збереш лайки і медалі просто за факт того, що ти там знаходишся (може і не "факт", але ми віримо).
Ти хто такий тут, щоб давати іншим оцінку? Йди в слід за руським кораблем!
alex lem написав:Успіх Шановний, ви б краще займалися тим за що вам платять. В тому числі з наших налогів. А не сиділи в тирнеті, менше писали лякалки. Я спостерігаю таких захисників в тилу тисяч за 30-40, що вдень сидять постійно в телефонах, а вночі сплять. Як повітряна тривога хватають калаші і тікають.
Якщо тут/на фронті так всі "хавають мід", то ходіть і ви до нас - скуштуєте цього меду! А не з дивану повчати, хто, як і що має робити на фронті!
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 02 жов, 2022 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Успих Не обращай внимание. я пообщался на др. ветке с Hotab и понял - это типа фраер с серебряннкой на шее в 2 узла. По богатому и без мозгов А 50+, а теперь 100+ увидим, осталось минимум 25 дней до выплат. Думаю ОГВЗ это будет лучший вариант, если начнут ими отдавать 50% от суммы.