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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 02 жов, 2022 11:26
J написав:
перекрывают крутильщиков
Спустя 8 месяцев их успешной работы.
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Andrey2512
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Додано: Нед 02 жов, 2022 11:39
Andrey2512 написав: J написав:
перекрывают крутильщиков
Спустя 8 месяцев их успешной работы.
настолько успешной,
что зарубежным банкам они надоели раньше чем НБУ
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J
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