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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:26

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  J написав:перекрывают крутильщиков



Спустя 8 месяцев их успешной работы.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:39

  Andrey2512 написав:
  J написав:перекрывают крутильщиков



Спустя 8 месяцев их успешной работы.

настолько успешной,
что зарубежным банкам они надоели раньше чем НБУ
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 13:48

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В вашей таблице написано, что лимит в Привата ~100k. На самом деле, дальше 50к
mmaanniikk
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:51

  Maxwe11 написав:мене izi повернув кошти назад на гривневу картку, i при цьому вiдкрив депо на 0$.в пiдтримці кажуть, що новий лiмiт почне дiяти з понедiлка


Чи комусь сьогодні вдалося в IZI відкрити депо?
vkladchiik
 
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