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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 168169170171>
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 01:03

Дополнение к табличке

УкрКапитал:
открытие депо 27.09
курс 37.5
комис 0.2%, но с 03.10 будет 0.2% (min 500 грн) (отделение + инфо на сайте банка)
снятие 0.5% с 26.09 (распространяется и на предыдущий депо, открытый в августе)
1330$ (с центами не хотят открывать)
3 мес = 95 дней - так считает программа (с) отделение + гл

Идея:
с 23.09 требование открытия депо на аналогичную сумму в грн
1)депо 50к грн = 1350$ + 2) депо 50к грн
(отделение + гл)

КредиАгриколь:
открытие депо 29.09
счет 80грн - необязательно, можно обойти
1300$ (1320$ у предыдущего клиента не пропустила программа)
49336.69 грн
курс (49336.69-365.69ком)/1300=37.67 (при заявленном 37.6657)
в 50к грн должна быть включена комис + с учетом курса банка, max сумма наверное составит 1317$ (у кого есть возможность посетить отделение трижды, вместо стандартных двух походов, может попробовать открыть предполагаемый максимум;)
Востаннє редагувалось FinTech в Нед 02 жов, 2022 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 01:53

  Howl написав:
  mustbe написав:Клуб50к уходит в закат...
Ему на смену пришёл Клуб100к
По izibank -- снятие 15 ₴ (отдельно должны в тарифах карты прописать). Выплата депо (тело и %) автоматом на карту.


Доларову картку фізичну потрібно випускати чи повернуть депозит, навіть якщо він впаде на віртуальну доларову?
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 06:27

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

vkladchiik, пластик для віртуальних карток не доступний. У касі ТАСкомбанку знімати, скоріше за все, будуть із рахунку. Головне, щоб валюта була в наявності.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 08:47

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Я думаю, что участники клуба "По соточке" как минимум ничего не потеряют. Все равно ничего более выгодного ничего нет для лентяев.
я думал, что это игра продлится месяц, но максимум 2 мес от гос-ва и они хотят прикрыть какую то дыру и панику. Но когда приняли решение продлить 100+, то значит ждёмс новостей не очень утешительных с выплатами

Увеличили, т.к. перекрывают карточных туристов.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 13:48

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В вашей таблице написано, что лимит в Привата ~100k. На самом деле, дальше 50к
mmaanniikk
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:51

  Maxwe11 написав:мене izi повернув кошти назад на гривневу картку, i при цьому вiдкрив депо на 0$.в пiдтримці кажуть, що новий лiмiт почне дiяти з понедiлка


Чи комусь сьогодні вдалося в IZI відкрити депо?
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 19:43

mmaanniikk
В скором времени банк должен исправить, либо же можно будет дважды в мес по 50к открывать
FinTech
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:04

  mmaanniikk написав:В вашей таблице написано, что лимит в Привата ~100k. На самом деле, дальше 50к


Так, схоже ситуація наступна: кожен банк буде самостійно вирішувати, чи піднімати ліміти.

В підтримці Привату сказали, що "Банк вивчає постанову, коли умови будуть змінені ми повідомимо про це через офіційний сайт Банка".

В IZI підтримка не в курсі і плутається в показах.

Моно публічно заявив, що підняв до 100 тис.

Так що таблиця на 50К поки що більш актуальна, ніж на 100К :P
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:24

Прочитав вчора на оф. сайті Райфа, що з першого жовтня ліміт збільшено і без проблем відкрив на 2730$.
Hamster
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:25

  vkladchiik написав:В IZI підтримка не в курсі і плутається в показах

Izi в приложении уже рисует 100 тысяч.
ramzes4
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