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УкрКапитал: открытие депо 27.09 курс 37.5 комис 0.2%, но с 03.10 будет 0.2% (min 500 грн) (отделение + инфо на сайте банка) снятие 0.5% с 26.09 (распространяется и на предыдущий депо, открытый в августе) 1330$ (с центами не хотят открывать) 3 мес = 95 дней - так считает программа (с) отделение + гл
Идея: с 23.09 требование открытия депо на аналогичную сумму в грн 1)депо 50к грн = 1350$ + 2) депо 50к грн (отделение + гл)
КредиАгриколь: открытие депо 29.09 счет 80грн - необязательно, можно обойти 1300$ (1320$ у предыдущего клиента не пропустила программа) 49336.69 грн курс (49336.69-365.69ком)/1300=37.67 (при заявленном 37.6657) в 50к грн должна быть включена комис + с учетом курса банка, max сумма наверное составит 1317$ (у кого есть возможность посетить отделение трижды, вместо стандартных двух походов, может попробовать открыть предполагаемый максимум;)
Востаннє редагувалось FinTech в Нед 02 жов, 2022 12:34, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K написав:Я думаю, что участники клуба "По соточке" как минимум ничего не потеряют. Все равно ничего более выгодного ничего нет для лентяев.
я думал, что это игра продлится месяц, но максимум 2 мес от гос-ва и они хотят прикрыть какую то дыру и панику. Но когда приняли решение продлить 100+, то значит ждёмс новостей не очень утешительных с выплатами