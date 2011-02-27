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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 02 жов, 2022 20:28
vkladchiik написав: Maxwe11 написав:
мене izi повернув кошти назад на гривневу картку, i при цьому вiдкрив депо на 0$.в пiдтримці кажуть, що новий лiмiт почне дiяти з понедiлка
Чи комусь сьогодні вдалося в IZI відкрити депо?
У неділю вдалося
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Додано: Нед 02 жов, 2022 21:18
Hamster написав:
Прочитав вчора на оф. сайті Райфа, що з першого жовтня ліміт збільшено і без проблем відкрив на 2730$.
По якому курсу гривню конвертували в долари ?
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Додано: Нед 02 жов, 2022 21:57
ramzes4 написав: vkladchiik написав:
В IZI підтримка не в курсі і плутається в показах
Izi в приложении уже рисует 100 тысяч.
Не хотілося просто так заганяти кошти в IZI, а потім думати, як вивести назад, бо банк не підняв ліміт. І поки хтось реально не відкриє в них депо на 100 тис., не повірю напису в додатку.
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