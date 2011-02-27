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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 02 жов, 2022 20:28
vkladchiik написав: Maxwe11 написав:
мене izi повернув кошти назад на гривневу картку, i при цьому вiдкрив депо на 0$.в пiдтримці кажуть, що новий лiмiт почне дiяти з понедiлка
Чи комусь сьогодні вдалося в IZI відкрити депо?
У неділю вдалося
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Додано: Нед 02 жов, 2022 21:18
Hamster написав:
Прочитав вчора на оф. сайті Райфа, що з першого жовтня ліміт збільшено і без проблем відкрив на 2730$.
По якому курсу гривню конвертували в долари ?
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Додано: Нед 02 жов, 2022 21:57
ramzes4 написав: vkladchiik написав:
В IZI підтримка не в курсі і плутається в показах
Izi в приложении уже рисует 100 тысяч.
Не хотілося просто так заганяти кошти в IZI, а потім думати, як вивести назад, бо банк не підняв ліміт. І поки хтось реально не відкриє в них депо на 100 тис., не повірю напису в додатку.
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Додано: Нед 02 жов, 2022 22:51
vkladchiik написав:
Універсал Банк (мабуть автор статті настільки тупий, що не знає, що Монобанк, який вказаний в табличці, це і є Універсал Банк).
І опля: "перелік банків, які віддадуть депозити, готовий".
Комментатор настолько грамотен... что не в курсе, что "Универсал" есть далеко не в каждом областном центре (а здесь еще и жители других городов появляются, не только киевляне. Представляете?)
А "А-банк" уже неоднократно заявлял о невозможности выдачи валюты по вкладам Монобанка.
Так что перед тем, как умничать, разберитесь в сути вопроса
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Додано: Нед 02 жов, 2022 23:02
Искатель написав: vkladchiik написав:
Універсал Банк (мабуть автор статті настільки тупий, що не знає, що Монобанк, який вказаний в табличці, це і є Універсал Банк).
І опля: "перелік банків, які віддадуть депозити, готовий".
Комментатор настолько грамотен... что не в курсе, что "Универсал" есть далеко не в каждом областном центре (а здесь еще и жители других городов появляются, не только киевляне. Представляете?)
А "А-банк" уже неоднократно заявлял о невозможности выдачи валюты по вкладам Монобанка.
Так что перед тем, как умничать, разберитесь в сути вопроса
відсутніть Універсалу в усіх містах не побавляє його статусу системного.
А-Банк взагалі не несе ніякої відповідальності перед клієнтами Універсалу/Моно, у нього окремі договірні стосунки с Універсалом, у його клієнтів - ні.
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Додано: Нед 02 жов, 2022 23:06
vkladchiik написав: ramzes4 написав: vkladchiik написав:
В IZI підтримка не в курсі і плутається в показах
Izi в приложении уже рисует 100 тысяч.
Не хотілося просто так заганяти кошти в IZI, а потім думати, як вивести назад, бо банк не підняв ліміт. І поки хтось реально не відкриє в них депо на 100 тис., не повірю напису в додатку.
Швидше закинути суму на $100 та перевірити самотужки. Вивести з ізі зайвих 4к грн взагалі не проблема - там р2р вихід до 150к/міс без комісії.
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Додано: Нед 02 жов, 2022 23:07
vkladchiik написав: ramzes4 написав: vkladchiik написав:
В IZI підтримка не в курсі і плутається в показах
Izi в приложении уже рисует 100 тысяч.
Не хотілося просто так заганяти кошти в IZI, а потім думати, як вивести назад, бо банк не підняв ліміт. І поки хтось реально не відкриє в них депо на 100 тис., не повірю напису в додатку.
все. інфа підтверджена. можна відкрити на $2707 в додатку IZI. але потрібно мати на рахунку хоча б на 1 копійку більше, ніж гривнева сума депозиту.
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Додано: Нед 02 жов, 2022 23:11
vkladchiik написав:
Искатель написав: vkladchiik написав:
Універсал Банк (мабуть автор статті настільки тупий, що не знає, що Монобанк, який вказаний в табличці, це і є Універсал Банк).
І опля: "перелік банків, які віддадуть депозити, готовий".
Комментатор настолько грамотен... что не в курсе, что "Универсал" есть далеко не в каждом областном центре (а здесь еще и жители других городов появляются, не только киевляне. Представляете?)
А "А-банк" уже неоднократно заявлял о невозможности выдачи валюты по вкладам Монобанка.
Так что перед тем, как умничать, разберитесь в сути вопроса
відсутніть Універсалу в усіх містах не побавляє його статусу системного.
А-Банк взагалі не несе ніякої відповідальності перед клієнтами Універсалу/Моно, у нього окремі договірні стосунки с Універсалом, у його клієнтів - ні.
Я так розумію, автори статті якраз вивчили питання
Тому Альфу і Моно не включили до списку. Визнайте, що були неправі. Мені особисто все рівно. Проте дуже не люблю, коли вмикають "гуру", не дочитавши до кінця...
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Додано: Нед 02 жов, 2022 23:14
Кстати, о Моно. Жду не дождусь, как через месяц Гороховский начнет оправдываться, что его клиенты не могут нормально депозиты снять.
Даже предвижу отмазку: "Мы никому не обещали, что выдадим наличными" и дальше в том же духе.
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