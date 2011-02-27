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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 жов, 2022 05:03
Предлагаю вьтабличке доюавить колонку - Перешел на 100000
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Investor_K
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Додано: Пон 03 жов, 2022 07:19
Investor_K написав:
Предлагаю вьтабличке доюавить колонку - Перешел на 100000
Думаю - на этой неделе все перейдут, так что не большого смысла.
Да и нет достоверной инфы по всем членам клуба.
Просто подождём пару дней
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Додано: Пон 03 жов, 2022 07:25
А що там у Тігіпка, 100К пропонують, фіксовані комісії залишились незмінними?
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Додано: Пон 03 жов, 2022 07:25
Якщо вибирати серед газмяс (онлайн) і райф (онлайн), то краще полтосік зараз занести газмясу? У них краще курс? Через півгодини вони дадуть це зробити.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 07:29
Искатель написав:
Жду не дождусь, как через месяц Гороховский начнет оправдываться, что его клиенты не могут нормально депозиты снять
Виртуальный банк - виртуальная валюта 🤣
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Andrey2512
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