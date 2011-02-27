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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 170171172173
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 09:36

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

альфу могут национализировать, пока бурление г вокруг него не успокоятся, лучше депо, наверное, в него не ложить
https://forbes.ua/money/ukraina-naresht ... 02022-8718
Востаннє редагувалось kuzmich в Пон 03 жов, 2022 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 09:36

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Zochan написав:А в додатку?


Я им не пользуюсь. Возраст уже не тот, чтобы топить клаву. очередь в отделении и страдания мне больше нравятся. С отделений все депозиты 50+ отбраковывает
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 09:37

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  kuzmich написав:пока бурление г вокруг него не успокоятся, лучше депо, наверное, в него не ложить


Логично
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 09:41

Инструкция для УкрГаза
Як у додатку купити валюту для зарахування на депозит?»
Підготували коротку інструкцію, як це можна зробити.
‼️До речі, з 1-го жовтня ліміт на покупку валюти збільшено до 100 000 грн.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 10:02

  Faceless написав:
Hotab написав:50к по курсу 27.3 і комса 0.5% начебто
27.3?

Треба брати!
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 10:07

  klug написав:
  Faceless написав:
Hotab написав:50к по курсу 27.3 і комса 0.5% начебто
27.3?

Треба брати!
Они намекнули, валюты не будет на выдачу :P
Поэтому и курс такой и 100+ нет у них.
Игорь Алексеевич
 
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