Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
FinTech написав:..... КредиАгриколь: открытие депо 29.09 счет 80грн - необязательно, можно обойти 1300$ (1320$ у предыдущего клиента не пропустила программа) 49336.69 грн курс (49336.69-365.69ком)/1300=37.67 (при заявленном 37.6657) в 50к грн должна быть включена комис + с учетом курса банка, max сумма наверное составит 1317$ (у кого есть возможность посетить отделение трижды, вместо стандартных двух походов, может попробовать открыть предполагаемый максимум;)
Искатель написав:Я так розумію, автори статті якраз вивчили питання Тому Альфу і Моно не включили до списку. Визнайте, що були неправі. Мені особисто все рівно. Проте дуже не люблю, коли вмикають "гуру", не дочитавши до кінця...
Я там все пояснив, як вони по простій матриці сформували перелік. питання добре вивчене. ламери писали матеріал.
v_berdinskich написав:Укргаз банк - через менеджера 100,500грн. на рахунок, відкриття нового депозиту через додаток (купив 2750 євро + комісія 500 грн). Часу - 5 хвилин (бо рахунок вже є). *курс купівля евро 36.3488