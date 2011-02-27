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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 171172173174>
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 09:36

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Zochan написав:А в додатку?


Я им не пользуюсь. Возраст уже не тот, чтобы топить клаву. очередь в отделении и страдания мне больше нравятся. С отделений все депозиты 50+ отбраковывает
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 09:37

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  kuzmich написав:пока бурление г вокруг него не успокоятся, лучше депо, наверное, в него не ложить


Логично
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 09:41

Инструкция для УкрГаза
Як у додатку купити валюту для зарахування на депозит?»
Підготували коротку інструкцію, як це можна зробити.
‼️До речі, з 1-го жовтня ліміт на покупку валюти збільшено до 100 000 грн.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 10:02

  Faceless написав:
Hotab написав:50к по курсу 27.3 і комса 0.5% начебто
27.3?

Треба брати!
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 10:40

  FinTech написав:.....
КредиАгриколь:
открытие депо 29.09
счет 80грн - необязательно, можно обойти
1300$ (1320$ у предыдущего клиента не пропустила программа)
49336.69 грн
курс (49336.69-365.69ком)/1300=37.67 (при заявленном 37.6657)
в 50к грн должна быть включена комис + с учетом курса банка, max сумма наверное составит 1317$ (у кого есть возможность посетить отделение трижды, вместо стандартных двух походов, может попробовать открыть предполагаемый максимум;)


как в агриколе обойти 80 грн за открытие счета ?
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 10:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Укргаз банк - через менеджера 100,500грн. на рахунок, відкриття нового депозиту через додаток (купив 2750 євро + комісія 500 грн). Часу - 5 хвилин (бо рахунок вже є).
*курс купівля евро 36.3488
v_berdinskich
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 11:08

  Искатель написав:Я так розумію, автори статті якраз вивчили питання :) Тому Альфу і Моно не включили до списку. Визнайте, що були неправі. Мені особисто все рівно. Проте дуже не люблю, коли вмикають "гуру", не дочитавши до кінця...


Я там все пояснив, як вони по простій матриці сформували перелік. питання добре вивчене. ламери писали матеріал.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 11:45

  iurii44 написав:
  Hamster написав:Прочитав вчора на оф. сайті Райфа, що з першого жовтня ліміт збільшено і без проблем відкрив на 2730$.


По якому курсу гривню конвертували в долари ?

по 37,95
Hamster
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 11:51

  v_berdinskich написав:Укргаз банк - через менеджера 100,500грн. на рахунок, відкриття нового депозиту через додаток (купив 2750 євро + комісія 500 грн). Часу - 5 хвилин (бо рахунок вже є).
*курс купівля евро 36.3488


І мене вже отоварили. Ткож євро.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А чого обираєте євро? Євро у вільному падінні. Я навесні його купував по 1,08 долара, зараз він 95 центів. -12%. І це ще не кінець падіння. Ситуація в Європі тільки почала погіршуватися: ще рецесія тільки в теорії. Не буду здивований (але буду засмучений), якщо побачу і 80 центів за євро. В таких умовах буду відкривати депо лише в доларах.
vkladchiik
 
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