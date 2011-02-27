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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 жов, 2022 12:24
vkladchiik написав:
А чого обираєте євро? Євро у вільному падінні. Я навесні його купував по 1,08 долара, зараз він 95 центів. -12%. І це ще не кінець падіння. Ситуація в Європі тільки почала погіршуватися: ще рецесія тільки в теорії. Не буду здивований (але буду засмучений), якщо побачу і 80 центів за євро. В таких умовах буду відкривати депо лише в доларах.
Для диверсифікації. Та й у касах його повно.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 12:25
Investor_K написав: v_berdinskich написав:
Укргаз банк - через менеджера 100,500грн. на рахунок, відкриття нового депозиту через додаток (купив 2750 євро + комісія 500 грн). Часу - 5 хвилин (бо рахунок вже є).
*курс купівля евро 36.3488
І мене вже отоварили. Ткож євро.
а долар через додаток вже також можна купити на 100000 грн?
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Додано: Пон 03 жов, 2022 12:33
vkladchiik написав:
А чого обираєте євро? Євро у вільному падінні. Я навесні його купував по 1,08 долара, зараз він 95 центів. -12%. І це ще не кінець падіння.
А кто его на самом деле знает? Я в 2008м покупал евро по 1.50 доллара, когда все знали, что США завтра полностью обанкротятся. До сих пор жду.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 12:45
vkladchiik написав:
А чого обираєте євро? Євро у вільному падінні. Я навесні його купував по 1,08 долара, зараз він 95 центів. -12%. І це ще не кінець падіння. Ситуація в Європі тільки почала погіршуватися: ще рецесія тільки в теорії. Не буду здивований (але буду засмучений), якщо побачу і 80 центів за євро. В таких умовах буду відкривати депо лише в доларах.
так в америку по безвизу не пускают же
евро в перспективе вырастет на 1,10 точно а то и выше, главное чтобы не развалился
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