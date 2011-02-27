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v_berdinskich написав:Укргаз банк - через менеджера 100,500грн. на рахунок, відкриття нового депозиту через додаток (купив 2750 євро + комісія 500 грн). Часу - 5 хвилин (бо рахунок вже є). *курс купівля евро 36.3488
І мене вже отоварили. Ткож євро.
а долар через додаток вже також можна купити на 100000 грн?
vkladchiik написав:А чого обираєте євро? Євро у вільному падінні. Я навесні його купував по 1,08 долара, зараз він 95 центів. -12%. І це ще не кінець падіння. Ситуація в Європі тільки почала погіршуватися: ще рецесія тільки в теорії. Не буду здивований (але буду засмучений), якщо побачу і 80 центів за євро. В таких умовах буду відкривати депо лише в доларах.
так в америку по безвизу не пускают же евро в перспективе вырастет на 1,10 точно а то и выше, главное чтобы не развалился
gsv написав:Идея Idea банк. Депозит отменил с 29.09.2022, но ввёл дополнительно 5%. Теперь у них реальный курс 38.8
Еще в пятницу 30.09 горячая линия озвучивала мне условия как на сайте https://ideabank.ua/uk/news/pro-vprovad ... chennya-na без каких- либо дополнительных гривневых вкладов. А сейчас действительно озвучивают 5 % вместо 1.5 % . С такими темпами скоро с наличкой сравняются )
vkladchiik написав:А потім зрозумів – рашистька антиамериканська пропаганда діяла вже тоді на повну, а її отруйні ідеї легко просочувалися в Україну.
Рашисткая пропаганда говорила, что весь западный мир впадёт в депрессию, Россия станет мировым экономическим гегемоном и только рубль станет рулить (но почему-то, когда рубль чуть позже рухнул, это успешно объяснили тем же самым кризисом в США). Про укрепление евро к доллару пропагандировать не очень понятно зачем было. Но всё может быть.
gsv написав:Идея Idea банк. Депозит отменил с 29.09.2022, но ввёл дополнительно 5%. Теперь у них реальный курс 38.8
Еще в пятницу 30.09 горячая линия озвучивала мне условия как на сайте https://ideabank.ua/uk/news/pro-vprovad ... chennya-na без каких- либо дополнительных гривневых вкладов. А сейчас действительно озвучивают 5 % вместо 1.5 % . С такими темпами скоро с наличкой сравняются )
Цікаво, не впоралися з навалою бажаючих відкривати два депо чи хтось таки накапав в НБУ про нав'язування послуги?