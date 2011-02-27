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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 170171172173
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:25

  Investor_K написав:
  v_berdinskich написав:Укргаз банк - через менеджера 100,500грн. на рахунок, відкриття нового депозиту через додаток (купив 2750 євро + комісія 500 грн). Часу - 5 хвилин (бо рахунок вже є).
*курс купівля евро 36.3488


І мене вже отоварили. Ткож євро.

а долар через додаток вже також можна купити на 100000 грн?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:33

  vkladchiik написав:А чого обираєте євро? Євро у вільному падінні. Я навесні його купував по 1,08 долара, зараз він 95 центів. -12%. І це ще не кінець падіння.

А кто его на самом деле знает? Я в 2008м покупал евро по 1.50 доллара, когда все знали, что США завтра полностью обанкротятся. До сих пор жду.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:45

  vkladchiik написав:А чого обираєте євро? Євро у вільному падінні. Я навесні його купував по 1,08 долара, зараз він 95 центів. -12%. І це ще не кінець падіння. Ситуація в Європі тільки почала погіршуватися: ще рецесія тільки в теорії. Не буду здивований (але буду засмучений), якщо побачу і 80 центів за євро. В таких умовах буду відкривати депо лише в доларах.

так в америку по безвизу не пускают же
евро в перспективе вырастет на 1,10 точно а то и выше, главное чтобы не развалился
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:06

  moveton написав:
  vkladchiik написав:А чого обираєте євро? Євро у вільному падінні. Я навесні його купував по 1,08 долара, зараз він 95 центів. -12%. І це ще не кінець падіння.

А кто его на самом деле знает? Я в 2008м покупал евро по 1.50 доллара, когда все знали, что США завтра полностью обанкротятся. До сих пор жду.


Я теж тоді відчував цей вайб, що скоро долару "хана" і усіх тримачів доларових активів за межами США кинуть з метою спалити частину свого дерборгу за рахунок НЕамериканців.

А через 14 років задумався, чого цього не відбулося і, головне, чого я взагалі вирішив, що долару мав наступити кірдик.

А потім зрозумів – рашистька антиамериканська пропаганда діяла вже тоді на повну, а її отруйні ідеї легко просочувалися в Україну.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:15

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Идея Idea банк. Депозит отменил с 29.09.2022, но ввёл дополнительно 5%. Теперь у них реальный курс 38.8
gsv
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:43

  gsv написав:Идея Idea банк. Депозит отменил с 29.09.2022, но ввёл дополнительно 5%. Теперь у них реальный курс 38.8

Еще в пятницу 30.09 горячая линия озвучивала мне условия как на сайте
https://ideabank.ua/uk/news/pro-vprovad ... chennya-na
без каких- либо дополнительных гривневых вкладов. А сейчас действительно озвучивают 5 % вместо 1.5 % . С такими темпами скоро с наличкой сравняются )
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:50

  vkladchiik написав:А потім зрозумів – рашистька антиамериканська пропаганда діяла вже тоді на повну, а її отруйні ідеї легко просочувалися в Україну.

Рашисткая пропаганда говорила, что весь западный мир впадёт в депрессию, Россия станет мировым экономическим гегемоном и только рубль станет рулить (но почему-то, когда рубль чуть позже рухнул, это успешно объяснили тем же самым кризисом в США). Про укрепление евро к доллару пропагандировать не очень понятно зачем было. Но всё может быть.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:57

  citramon написав:
  gsv написав:Идея Idea банк. Депозит отменил с 29.09.2022, но ввёл дополнительно 5%. Теперь у них реальный курс 38.8

Еще в пятницу 30.09 горячая линия озвучивала мне условия как на сайте
https://ideabank.ua/uk/news/pro-vprovad ... chennya-na
без каких- либо дополнительных гривневых вкладов. А сейчас действительно озвучивают 5 % вместо 1.5 % . С такими темпами скоро с наличкой сравняются )

Цікаво, не впоралися з навалою бажаючих відкривати два депо чи хтось таки накапав в НБУ про нав'язування послуги?
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Приват говорит что с 05.10 смогут по 100К принимать депо, щас пока старый лимит в 50 действует
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:17

Львів
бакс уже можна взяти по 41,25.
цікава ситуація буде коли він пірне під 37, а народ вкладався в депо 37+ :lol: :oops:
jump
 
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