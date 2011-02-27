RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 171172173174175>
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:25

  Investor_K написав:
  v_berdinskich написав:Укргаз банк - через менеджера 100,500грн. на рахунок, відкриття нового депозиту через додаток (купив 2750 євро + комісія 500 грн). Часу - 5 хвилин (бо рахунок вже є).
*курс купівля евро 36.3488


І мене вже отоварили. Ткож євро.

а долар через додаток вже також можна купити на 100000 грн?
Andey
 
Повідомлень: 1206
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:33

  vkladchiik написав:А чого обираєте євро? Євро у вільному падінні. Я навесні його купував по 1,08 долара, зараз він 95 центів. -12%. І це ще не кінець падіння.

А кто его на самом деле знает? Я в 2008м покупал евро по 1.50 доллара, когда все знали, что США завтра полностью обанкротятся. До сих пор жду.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2417
З нами з: 23.03.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:45

  vkladchiik написав:А чого обираєте євро? Євро у вільному падінні. Я навесні його купував по 1,08 долара, зараз він 95 центів. -12%. І це ще не кінець падіння. Ситуація в Європі тільки почала погіршуватися: ще рецесія тільки в теорії. Не буду здивований (але буду засмучений), якщо побачу і 80 центів за євро. В таких умовах буду відкривати депо лише в доларах.

так в америку по безвизу не пускают же
евро в перспективе вырастет на 1,10 точно а то и выше, главное чтобы не развалился
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 261
З нами з: 24.10.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:06

  moveton написав:
  vkladchiik написав:А чого обираєте євро? Євро у вільному падінні. Я навесні його купував по 1,08 долара, зараз він 95 центів. -12%. І це ще не кінець падіння.

А кто его на самом деле знает? Я в 2008м покупал евро по 1.50 доллара, когда все знали, что США завтра полностью обанкротятся. До сих пор жду.


Я теж тоді відчував цей вайб, що скоро долару "хана" і усіх тримачів доларових активів за межами США кинуть з метою спалити частину свого дерборгу за рахунок НЕамериканців.

А через 14 років задумався, чого цього не відбулося і, головне, чого я взагалі вирішив, що долару мав наступити кірдик.

А потім зрозумів – рашистька антиамериканська пропаганда діяла вже тоді на повну, а її отруйні ідеї легко просочувалися в Україну.
vkladchiik
 
Повідомлень: 369
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:15

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Идея Idea банк. Депозит отменил с 29.09.2022, но ввёл дополнительно 5%. Теперь у них реальный курс 38.8
gsv
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:43

  gsv написав:Идея Idea банк. Депозит отменил с 29.09.2022, но ввёл дополнительно 5%. Теперь у них реальный курс 38.8

Еще в пятницу 30.09 горячая линия озвучивала мне условия как на сайте
https://ideabank.ua/uk/news/pro-vprovad ... chennya-na
без каких- либо дополнительных гривневых вкладов. А сейчас действительно озвучивают 5 % вместо 1.5 % . С такими темпами скоро с наличкой сравняются )
citramon
 
Повідомлень: 586
З нами з: 30.07.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:50

  vkladchiik написав:А потім зрозумів – рашистька антиамериканська пропаганда діяла вже тоді на повну, а її отруйні ідеї легко просочувалися в Україну.

Рашисткая пропаганда говорила, что весь западный мир впадёт в депрессию, Россия станет мировым экономическим гегемоном и только рубль станет рулить (но почему-то, когда рубль чуть позже рухнул, это успешно объяснили тем же самым кризисом в США). Про укрепление евро к доллару пропагандировать не очень понятно зачем было. Но всё может быть.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2417
З нами з: 23.03.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:57

  citramon написав:
  gsv написав:Идея Idea банк. Депозит отменил с 29.09.2022, но ввёл дополнительно 5%. Теперь у них реальный курс 38.8

Еще в пятницу 30.09 горячая линия озвучивала мне условия как на сайте
https://ideabank.ua/uk/news/pro-vprovad ... chennya-na
без каких- либо дополнительных гривневых вкладов. А сейчас действительно озвучивают 5 % вместо 1.5 % . С такими темпами скоро с наличкой сравняются )

Цікаво, не впоралися з навалою бажаючих відкривати два депо чи хтось таки накапав в НБУ про нав'язування послуги?
klug
 
Повідомлень: 7578
З нами з: 18.08.14
Подякував: 318 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Приват говорит что с 05.10 смогут по 100К принимать депо, щас пока старый лимит в 50 действует
kuzmich
 
Повідомлень: 36
З нами з: 25.08.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:17

:arrow:
Востаннє редагувалось jump в Пон 03 жов, 2022 16:04, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
Повідомлень: 3882
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 171172173174175>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49386
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25048
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5804
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4909)
03.10.2022 17:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.