Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
jump написав:Львів бакс уже можна взяти по 41,25. цікава ситуація буде коли він пірне під 37, а народ вкладався в депо 37+
Мечтайте сразу по 27, а еще слаще по 8
Какая глупость, курс НБУ 36.5686 ваш прогноз выходит менее 1,5% сверху как при этом должна по вашему работать банковская система? Нужно будет обновлять курс НБУ на укрепление гривны, а какие для этого предпосылки? Их нет и вероятнее всего что курс пересмотрят в сторону ослабления гривны (дай бог чтоб текущий устоял, а то инфляционные процессы разгонятся еще больше!)
gsv написав:Идея Idea банк. Депозит отменил с 29.09.2022, но ввёл дополнительно 5%. Теперь у них реальный курс 38.8
Еще в пятницу 30.09 горячая линия озвучивала мне условия как на сайте https://ideabank.ua/uk/news/pro-vprovad ... chennya-na без каких- либо дополнительных гривневых вкладов. А сейчас действительно озвучивают 5 % вместо 1.5 % . С такими темпами скоро с наличкой сравняются )
Цікаво, не впоралися з навалою бажаючих відкривати два депо чи хтось таки накапав в НБУ про нав'язування послуги?
НБУ на такі запити відповідає шаблонним листом що це справа клієнта і банка, не подобається - звертайтесь в суд НБУ зараз у зв'язці з банківськими баригами, ті приймають по 8-10 депозити і кладуть в НБУ під 23%, купують валюту із резервів і прикручують свої недитячі комісії за фактично доступ до резервів країни і таких прикладів багато, НБУ "не помічає" цього