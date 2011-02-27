RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 172173174175>
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:25

  Investor_K написав:Укргаз в отделении больше 50К не открывает. Прокредит также отказывает


на утро 3.10

Эксим - 50
ОТП - 50
CIB - 50
Unex - 100
Ариколь - 50
Кредо - 50
Аккорд - 100 (додаток)
Аваль - 100 (додаток)
Агроколхоз - 50

ОТП и Кредо ждут 100, но пока не было
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4650
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:25

  Hamster написав:
  iurii44 написав:
  Hamster написав:Прочитав вчора на оф. сайті Райфа, що з першого жовтня ліміт збільшено і без проблем відкрив на 2730$.


По якому курсу гривню конвертували в долари ?

по 37,95


37.95 x 2730 = 103 603,5 грн , а лимит 100 000 грн ? Что не сходится.
iurii44
 
Повідомлень: 946
З нами з: 19.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:26

  kuzmich написав:Приват говорит что с 05.10 смогут по 100К принимать депо, щас пока старый лимит в 50 действует

Дякую, що попередили.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7838
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:34

  jump написав:Львів
бакс уже можна взяти по 41,25.
цікава ситуація буде коли він пірне під 37, а народ вкладався в депо 37+ :lol: :oops:

Мечтайте сразу по 27, а еще слаще по 8
Dobrofey
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 24.04.09
Подякував: 150 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:40

  cohan написав:
  Investor_K написав:Укргаз в отделении больше 50К не открывает. Прокредит также отказывает


на утро 3.10

Эксим - 50
ОТП - 50
CIB - 50
Unex - 100
Ариколь - 50
Кредо - 50
Аккорд - 100 (додаток)
Аваль - 100 (додаток)
Агроколхоз - 50

ОТП и Кредо ждут 100, но пока не было

Укргаз и Прокредит - по 100.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7838
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:46

iurii44

Ліміт вираховується по курсу НБУ. Треба щоб сума у баксах/євро умістилася в 100к за курсом НБУ
deem
 
Повідомлень: 47
З нами з: 08.09.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:52

Досадно, что бакс так упал...
Риски-то всё равно огромные, а прибыль уже не та//)
asti
 
Повідомлень: 2969
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:52

  Dobrofey написав:
  jump написав:Львів
бакс уже можна взяти по 41,25.
цікава ситуація буде коли він пірне під 37, а народ вкладався в депо 37+ :lol: :oops:

Мечтайте сразу по 27, а еще слаще по 8

Какая глупость, курс НБУ 36.5686 ваш прогноз выходит менее 1,5% сверху как при этом должна по вашему работать банковская система? Нужно будет обновлять курс НБУ на укрепление гривны, а какие для этого предпосылки? Их нет и вероятнее всего что курс пересмотрят в сторону ослабления гривны (дай бог чтоб текущий устоял, а то инфляционные процессы разгонятся еще больше!)
SergIN
 
Повідомлень: 9
З нами з: 27.09.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:56

  asti написав:Досадно, что бакс так упал...
Риски-то всё равно огромные, а прибыль уже не та//)


Может через недельку-вторую он вернется назад? Сейчас самые торопливые побежали сдавать. А пацаны с стил болл потом получат больше профита?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7838
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:56

  klug написав:
  citramon написав:
  gsv написав:Идея Idea банк. Депозит отменил с 29.09.2022, но ввёл дополнительно 5%. Теперь у них реальный курс 38.8

Еще в пятницу 30.09 горячая линия озвучивала мне условия как на сайте
https://ideabank.ua/uk/news/pro-vprovad ... chennya-na
без каких- либо дополнительных гривневых вкладов. А сейчас действительно озвучивают 5 % вместо 1.5 % . С такими темпами скоро с наличкой сравняются )

Цікаво, не впоралися з навалою бажаючих відкривати два депо чи хтось таки накапав в НБУ про нав'язування послуги?


НБУ на такі запити відповідає шаблонним листом що це справа клієнта і банка, не подобається - звертайтесь в суд
НБУ зараз у зв'язці з банківськими баригами, ті приймають по 8-10 депозити і кладуть в НБУ під 23%, купують валюту із резервів і прикручують свої недитячі комісії за фактично доступ до резервів країни і таких прикладів багато, НБУ "не помічає" цього
R12
 
Повідомлень: 42
З нами з: 16.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 172173174175>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49386
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25048
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5804
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4909)
03.10.2022 17:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.