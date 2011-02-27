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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 172173174175
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:57

  iurii44 написав:
  iurii44 написав:
  Hamster написав:37.95 x 2730 = 103 603,5 грн , а лимит 100 000 грн ? Что не сходится.

В Райфі ліміт 100к рахують по курсу НБУ(35,56). Гляньте на сторінці 1, в першому пості теми, посилання на табличку від mustbe, і все зійдеться :wink:
Hamster
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:00

  Investor_K написав:Может через недельку-вторую он вернется назад? Сейчас самые торопливые побежали сдавать. А пацаны с стил болл потом получат больше профита?

Возврата на уровень пика 2014-2015 года ждали 7 лет :mrgreen: Причём, если бы не один упоротый товарищ, запросто могли бы ждать ещё столько же.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:29

  R12 написав:НБУ на такі запити відповідає шаблонним листом що це справа клієнта і банка, не подобається - звертайтесь в суд

И в этом абсолютно прав. И суд пошлёт потому, что даже просто предлагать возможность конвертационных депозитов - это ни разу не обязанность банка. Но я бы с интересом посмотрел на прецедент такого дела.

  R12 написав:НБУ зараз у зв'язці з банківськими баригами, ті приймають по 8-10 депозити і кладуть в НБУ під 23%, купують валюту із резервів і прикручують свої недитячі комісії за фактично доступ до резервів країни і таких прикладів багато, НБУ "не помічає" цього

Я поражаюсь. Банки дают депо строго по НБУ+1% - не ходите в такие, они прибыли на этом не получают, значит однозначно используют для возврата рефинанса, а клиента кинут. Банки берут комис - НБУ обязан это запретить. Какого рожна вам надо?
moveton
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