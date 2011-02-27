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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 173174175176
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:24

  greenozon написав:
  R12 написав:НБУ зараз у зв'язці з банківськими баригами, ті приймають по 8-10 депозити і кладуть в НБУ під 23%, купують валюту із резервів і прикручують свої недитячі комісії за фактично доступ до резервів країни і таких прикладів багато, НБУ "не помічає" цього

якщо я добре пам'ятаю, то один із банків БСУ (Індустріал?) пропонує звичайним депо-людям такий депозит

индустриал это уже зомби-банк, раньше он существовал за счет кучи запорожских заводов, в котором в нем держали счета и через него платили зарплату, сейчас кое-как держится на плаву и играет в депозиты под учетную ставку НБУ, обычная пирамида
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Приват - відкрив на 2650usd, курс 37.4531
v_berdinskich
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:50

Укрбудинвест
49972,11 грн = 1353$ + 2,5% годовых на 3 мес.
В отделении свободно, По состоянию на середину дня открывали только до 50к
КУАП должен был сегодня увеличить лимит до 100к

IZI
99 981,15грн =2707$ + 0,25% годовых на 3 мес.

В Альянсе забавно
Свободно у операционистов, но с улицы открывают только обычные депо.
На ковертационные строго по записи, предлагают на 07 октября :roll:
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:04

Для історії , ну і щоб поторочене могло порадіти , якщо оступлюсь:
Заніс (онлайн) другу порцію розміром 50к на газмяс. Ще одна відлежується на Райфі.
Нічого не здавав, в каруселі не граю. Все поточні зайві пристроюю.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:06

  Hotab написав:Для історії , ну і щоб поторочене могло порадіти , якщо оступлюсь:
Заніс (онлайн) другу порцію розміром 50к на газмяс. Ще одна відлежується на Райфі.
Нічого не здавав, в каруселі не граю. Все поточні зайві пристроюю.

А я в каруселі трохи. Поки не жалкую. Але ніхто не знає мвйбутнього.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:18

  emeta написав:IZI
99 981,15грн =2707$ + 0,25% годовых на 3 мес.

Специально пополнение не отключали? Без пополнений 0,3% годовых
ramzes4
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