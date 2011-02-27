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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 жов, 2022 19:28
Приват - відкрив на 2650usd, курс 37.4531
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v_berdinskich
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Додано: Пон 03 жов, 2022 19:50
Укрбудинвест
49972,11 грн = 1353$ + 2,5% годовых на 3 мес.
В отделении свободно, По состоянию на середину дня открывали только до 50к
КУАП должен был сегодня увеличить лимит до 100кIZI
99 981,15грн =2707$ + 0,25% годовых на 3 мес.
В Альянсе
забавно
Свободно у операционистов, но с улицы
открывают только обычные депо.
На ковертационные строго по записи, предлагают на 07 октября
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emeta
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:04
Для історії , ну і щоб поторочене могло порадіти , якщо оступлюсь:
Заніс (онлайн) другу порцію розміром 50к на газмяс. Ще одна відлежується на Райфі.
Нічого не здавав, в каруселі не граю. Все поточні зайві пристроюю.
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Hotab
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:06
Hotab написав:
Для історії , ну і щоб поторочене могло порадіти , якщо оступлюсь:
Заніс (онлайн) другу порцію розміром 50к на газмяс. Ще одна відлежується на Райфі.
Нічого не здавав, в каруселі не граю. Все поточні зайві пристроюю.
А я в каруселі трохи. Поки не жалкую. Але ніхто не знає мвйбутнього.
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Investor_K
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:18
emeta написав:IZI
99 981,15грн =2707$ + 0,25% годовых на 3 мес.
Специально пополнение не отключали? Без пополнений 0,3% годовых
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Додано: Пон 03 жов, 2022 21:59
mrRey написав:
как в агриколе обойти 80 грн за открытие счета ?
через сберегательный
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Додано: Пон 03 жов, 2022 22:02
cohan написав:
на утро 3.10
Эксим - 50
ОТП - 50
CIB - 50
Unex - 100
Ариколь - 50
Кредо - 50
Аккорд - 100 (додаток)
Аваль - 100 (додаток)
Агроколхоз - 50
ОТП и Кредо ждут 100, но пока не было
Агриколь после обеда 100
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Додано: Вів 04 жов, 2022 00:41
emeta написав:Укрбудинвест
49972,11 грн = 1353$ + 2,5% годовых на 3 мес.
В отделении свободно, По состоянию на середину дня открывали только до 50к
КУАП должен был сегодня увеличить лимит до 100кIZI
99 981,15грн =2707$ + 0,25% годовых на 3 мес.
В Альянсе
забавно
Свободно у операционистов, но с улицы
открывают только обычные депо.
На ковертационные строго по записи, предлагают на 07 октября
Якщо це уся колода, то виглядає як спроба зібрати максимальну кількість граблів.
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klug
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Додано: Вів 04 жов, 2022 02:12
moveton написав: klug написав:
Якщо це уся колода, то виглядає як спроба зібрати максимальну кількість граблів.
Точно. А то, что это весь top 3 по потенциальной доходности будем считать случайным совпадением
Є форумчани, котрі здатні усвідомити, що дохідність - це плата за ризики, а є такі, що завтра зі слізно будуть на усіх гілках випитувати способи подолання наслідків ризиків. От останнім я б не радив гнатися за дохідністю від самого початку.
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klug
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