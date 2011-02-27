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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 174175176177
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 04:09

  cohan написав:
  Investor_K написав:Укргаз в отделении больше 50К не открывает. Прокредит также отказывает


на утро 3.10

Эксим - 50
ОТП - 50
CIB - 50
Unex - 100
Ариколь - 50
Кредо - 50
Аккорд - 100 (додаток)
Аваль - 100 (додаток)
Агроколхоз - 50

ОТП и Кредо ждут 100, но пока не было


Вже станом на 2.10
Райф був 100
ІЗІ був 100
Моно був 100
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 08:10

  klug написав:
  emeta написав:Укрбудинвест
49972,11 грн = 1353$ + 2,5% годовых на 3 мес.
В отделении свободно, По состоянию на середину дня открывали только до 50к
КУАП должен был сегодня увеличить лимит до 100к

IZI
99 981,15грн =2707$ + 0,25% годовых на 3 мес.

В Альянсе забавно
Свободно у операционистов, но с улицы открывают только обычные депо.
На ковертационные строго по записи, предлагают на 07 октября :roll:

Якщо це уся колода, то виглядає як спроба зібрати максимальну кількість граблів.


Это начало октябрьской колоды
Ну не с ОТП же мне начинать
грабли здесь упоминают на каждой странице
Ну выдадут зимой треть урожая в грн, ничего страшного в этом не вижу
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 08:15

100+ наверное в эти дни поубавилось.
Не выгодный курс в обменниках, не хотят сдавать по этому курсу. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 08:50

в УБИБ уже можно 100
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 08:51

Прокредит вчера в 16:30 прислал СМС что лимит увеличен до 100к
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 09:12

  Evgeny написав:Прокредит вчера в 16:30 прислал СМС что лимит увеличен до 100к

Я в первой половине все сделал.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 09:35

Re: Клуб 100к(за своїми долярчиками приходьте через рік) :))

  emeta написав:Ну выдадут зимой треть урожая в грн, ничего страшного в этом не вижу

Ну, або швидше такий варіант, як я написав на валютній гілці 👉👉👉

Думаю, що через місяць, можемо спокійно спостерігати 37,ХХ у обінках(щоб здати долярчики) і таке може тривати і до кінця року ;)
А все чому?
Правильно, щоб з клубу (ло)"Шара" депозитчики зовсім не мали бажання виводити свої конвертаційні депо!
Це, так би мовити, найгуманнішший/найм'якіший спосіб)) - ніж мурижити банкам -"віддамо ваше депо, як тільки хтось принесе нам долари в касу..." :mrgreen:
Тож -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!👍👍👍 :D

п.с.
Ну, а вже після новорічних свят, можна робити курс і 45, і вище)))
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