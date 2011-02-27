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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 04 жов, 2022 04:09
cohan написав: Investor_K написав:
Укргаз в отделении больше 50К не открывает. Прокредит также отказывает
на утро 3.10
Эксим - 50
ОТП - 50
CIB - 50
Unex - 100
Ариколь - 50
Кредо - 50
Аккорд - 100 (додаток)
Аваль - 100 (додаток)
Агроколхоз - 50
ОТП и Кредо ждут 100, но пока не было
Вже станом на 2.10
Райф був 100
ІЗІ був 100
Моно був 100
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Додано: Вів 04 жов, 2022 08:10
klug написав: emeta написав:Укрбудинвест
49972,11 грн = 1353$ + 2,5% годовых на 3 мес.
В отделении свободно, По состоянию на середину дня открывали только до 50к
КУАП должен был сегодня увеличить лимит до 100кIZI
99 981,15грн =2707$ + 0,25% годовых на 3 мес.
В Альянсе
забавно
Свободно у операционистов, но с улицы
открывают только обычные депо.
На ковертационные строго по записи, предлагают на 07 октября
Якщо це уся колода, то виглядає як спроба зібрати максимальну кількість граблів.
Это начало октябрьской колоды
Ну не с ОТП же мне начинать
грабли здесь упоминают на каждой странице
Ну выдадут зимой треть урожая в грн, ничего страшного в этом не вижу
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emeta
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Додано: Вів 04 жов, 2022 08:15
100+ наверное в эти дни поубавилось.
Не выгодный курс в обменниках, не хотят сдавать по этому курсу.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 08:50
в УБИБ уже можно 100
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emeta
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Додано: Вів 04 жов, 2022 08:51
Прокредит вчера в 16:30 прислал СМС что лимит увеличен до 100к
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Evgeny
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Додано: Вів 04 жов, 2022 09:12
Evgeny написав:
Прокредит вчера в 16:30 прислал СМС что лимит увеличен до 100к
Я в первой половине все сделал.
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Investor_K
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Додано: Вів 04 жов, 2022 09:35
emeta написав:
Ну выдадут зимой треть урожая в грн, ничего страшного в этом не вижу
Ну, або швидше такий варіант, як я написав на валютній гілці 👉👉👉
Думаю, що через місяць, можемо спокійно спостерігати 37,ХХ у обінках(щоб здати долярчики) і таке може тривати і до кінця року
А все чому?
Правильно, щоб з клубу (ло)"Шара" депозитчики зовсім не мали бажання виводити свої конвертаційні депо!
Це, так би мовити, найгуманнішший/найм'якіший спосіб)) - ніж мурижити банкам -"віддамо ваше депо, як тільки хтось принесе нам долари в касу..."
Тож -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!👍👍👍
п.с.
Ну, а вже після новорічних свят, можна робити курс і 45, і вище)))
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Успіх
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