открыл на 100 утром сегодня, Кредо все еще 50
после 12 не рткрывают, а по слузам и после 11-30, девушки как-то быстро суетились отправить заяку на покупку
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Додано: Вів 04 жов, 2022 11:34
Додано: Вів 04 жов, 2022 12:04
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Глобус також підняв до 100к
Додано: Вів 04 жов, 2022 12:06
Интересно, они уже открывают депозиты с календарного месяца или нужно ждать чтобы прошел месяц с открытия депо в сентябре
Додано: Вів 04 жов, 2022 12:24
При открытии депо в отделении в конце сентября, предлагали открыть аналогичный уже в первых числах октября
Додано: Вів 04 жов, 2022 12:32
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Изи мин депо 100 баксов(в таблице 10). только что проверял.
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