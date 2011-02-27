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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 175176177178
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 11:34

  J написав:
  FinTech написав:,

Агриколь после обеда 100

Агриколь после обеда открывает ?


открыл на 100 утром сегодня, Кредо все еще 50
после 12 не рткрывают, а по слузам и после 11-30, девушки как-то быстро суетились отправить заяку на покупку
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Глобус також підняв до 100к

https://globusbank.com.ua/depozit-kupivlya-valyuti.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:06

  vkladchiik написав:Глобус також підняв до 100к

https://globusbank.com.ua/depozit-kupivlya-valyuti.html


Интересно, они уже открывают депозиты с календарного месяца или нужно ждать чтобы прошел месяц с открытия депо в сентябре
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:24

  emeta написав:
  vkladchiik написав:Глобус також підняв до 100к

https://globusbank.com.ua/depozit-kupivlya-valyuti.html


Интересно, они уже открывают депозиты с календарного месяца или нужно ждать чтобы прошел месяц с открытия депо в сентябре


При открытии депо в отделении в конце сентября, предлагали открыть аналогичный уже в первых числах октября
FinTech
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Изи мин депо 100 баксов(в таблице 10). только что проверял.
artemiustas
 
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