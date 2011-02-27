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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 175176177178
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 11:34

  J написав:
  FinTech написав:,

Агриколь после обеда 100

Агриколь после обеда открывает ?


открыл на 100 утром сегодня, Кредо все еще 50
после 12 не рткрывают, а по слузам и после 11-30, девушки как-то быстро суетились отправить заяку на покупку
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Глобус також підняв до 100к

https://globusbank.com.ua/depozit-kupivlya-valyuti.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:06

  vkladchiik написав:Глобус також підняв до 100к

https://globusbank.com.ua/depozit-kupivlya-valyuti.html


Интересно, они уже открывают депозиты с календарного месяца или нужно ждать чтобы прошел месяц с открытия депо в сентябре
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:24

  emeta написав:
  vkladchiik написав:Глобус також підняв до 100к

https://globusbank.com.ua/depozit-kupivlya-valyuti.html


Интересно, они уже открывают депозиты с календарного месяца или нужно ждать чтобы прошел месяц с открытия депо в сентябре


При открытии депо в отделении в конце сентября, предлагали открыть аналогичный уже в первых числах октября
FinTech
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Изи мин депо 100 баксов(в таблице 10). только что проверял.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:00

  Maxwe11 написав:Агриколь 100324.63грн / 2650$

курс, по которому в действительности считает Агриколь - 37.67
иначе было бы 37.6657*2650$*1.005ком=100313.18грн
+
личный депо в сентябре 49336.69грн / 1300$:
37.67*1300$+365.69ком=49336.69грн
иначе было бы 37.6657*1300$+365.69ком=49331.1грн
FinTech
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:05

  FinTech написав:
  emeta написав:
  vkladchiik написав:Глобус також підняв до 100к

https://globusbank.com.ua/depozit-kupivlya-valyuti.html


Интересно, они уже открывают депозиты с календарного месяца или нужно ждать чтобы прошел месяц с открытия депо в сентябре


При открытии депо в отделении в конце сентября, предлагали открыть аналогичный уже в первых числах октября


Был у них такой грешок, кто-то жаловался
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Еще неиного упадет курс нала - и эти деао станут нафиг никому не нужными.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:27

  Investor_K написав:Еще неиного упадет курс нала - и эти деао станут нафиг никому не нужными.
Ну, сегодня уже не упадет))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 15:29

  Investor_K написав:Еще неиного упадет курс нала - и эти деао станут нафиг никому не нужными.

это и хорошо что курс нала падает, значит снижается паника, валютные спекулянты вынуждены сбрасывать курс, рынок стабилизируется. Уже сейчас, кто купил у спекулянтов по 42-43, нервно грызут ногти
kuzmich
 
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