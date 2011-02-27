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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 04 жов, 2022 15:56
asti написав: Investor_K написав:
Еще неиного упадет курс нала - и эти деао станут нафиг никому не нужными.
Ну, сегодня уже не упадет))
Прием доллара уже по 40 в среднем, депозити по 38. Ради 5% мало кто откажется от наличного доллара в пользу безналичного депозита до января.
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vkladchiik
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Додано: Вів 04 жов, 2022 16:41
После обеда падение остановилось и пошёл отскок.
Завтра вступает в действие запрет переводов с гривневых карт на карты иностранных банков. Сегодня последний день шары.
Это добавит спрос на валюту. Придётся валюту нести на карты для оплаты.
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Evgeny
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Додано: Вів 04 жов, 2022 16:44
vkladchiik написав: asti написав: Investor_K написав:
Еще неиного упадет курс нала - и эти деао станут нафиг никому не нужными.
Ну, сегодня уже не упадет))
Прием доллара уже по 40 в среднем, депозити по 38. Ради 5% мало кто откажется от наличного доллара в пользу безналичного депозита до января.
Может наконец-то условия депо приведут в порядок - курс НБУ+1%, минимальные комиссии и отсутствие требований доп депо в грн
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Додано: Вів 04 жов, 2022 17:09
по банку Альянс на цьому тижні будуть зміни в ігрі 100К
ймовірно перегляд комісій
(почув в відділенні від жіночок)
сьогодні тема ще стара
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Додано: Вів 04 жов, 2022 17:28
kuzmich написав: Investor_K написав:
Еще неиного упадет курс нала - и эти деао станут нафиг никому не нужными.
это и хорошо что курс нала падает, значит снижается паника, валютные спекулянты вынуждены сбрасывать курс, рынок стабилизируется. Уже сейчас, кто купил у спекулянтов по 42-43, нервно грызут ногти
да, по сегодняшнему ОВДП видно, что паники нет
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Додано: Вів 04 жов, 2022 21:25
Ходят слухи, что вместе с отставкой Шевченка "отставят“ и фиксированный курс и трёхмесячные депо вместе с ним!
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asti
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Додано: Вів 04 жов, 2022 22:16
asti написав:
Ходят слухи, что вместе с отставкой Шевченка "отставят“ и фиксированный курс и трёхмесячные депо вместе с ним!
Напевно ж це вже буде залежати від нового керівника, котрого ще немає, а не від відставки старого
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Додано: Сер 05 жов, 2022 09:44
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Додано: Сер 05 жов, 2022 09:58
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Додано: Сер 05 жов, 2022 10:04
Evgeny написав:
А что изменилось ?
Комис был 0.1%, а стал 0.3%. Мин - 100 грн.
То есть на сумме 50к депо стал дороже на 50 грн
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