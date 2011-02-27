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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 177178179180>
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 15:56

  asti написав:
  Investor_K написав:Еще неиного упадет курс нала - и эти деао станут нафиг никому не нужными.
Ну, сегодня уже не упадет))


Прием доллара уже по 40 в среднем, депозити по 38. Ради 5% мало кто откажется от наличного доллара в пользу безналичного депозита до января.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 16:41

После обеда падение остановилось и пошёл отскок.

Завтра вступает в действие запрет переводов с гривневых карт на карты иностранных банков. Сегодня последний день шары.

Это добавит спрос на валюту. Придётся валюту нести на карты для оплаты.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 16:44

  vkladchiik написав:
  asti написав:
  Investor_K написав:Еще неиного упадет курс нала - и эти деао станут нафиг никому не нужными.
Ну, сегодня уже не упадет))


Прием доллара уже по 40 в среднем, депозити по 38. Ради 5% мало кто откажется от наличного доллара в пользу безналичного депозита до января.


Может наконец-то условия депо приведут в порядок - курс НБУ+1%, минимальные комиссии и отсутствие требований доп депо в грн :lol:
FinTech
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:09

по банку Альянс на цьому тижні будуть зміни в ігрі 100К
ймовірно перегляд комісій
(почув в відділенні від жіночок)
сьогодні тема ще стара
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:28

  kuzmich написав:
  Investor_K написав:Еще неиного упадет курс нала - и эти деао станут нафиг никому не нужными.

это и хорошо что курс нала падает, значит снижается паника, валютные спекулянты вынуждены сбрасывать курс, рынок стабилизируется. Уже сейчас, кто купил у спекулянтов по 42-43, нервно грызут ногти


да, по сегодняшнему ОВДП видно, что паники нет
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 21:25

Ходят слухи, что вместе с отставкой Шевченка "отставят“ и фиксированный курс и трёхмесячные депо вместе с ним!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 22:16

  asti написав:Ходят слухи, что вместе с отставкой Шевченка "отставят“ и фиксированный курс и трёхмесячные депо вместе с ним!

Напевно ж це вже буде залежати від нового керівника, котрого ще немає, а не від відставки старого
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 09:44

mustbe
зміна умов по Альянсу
https://bankalliance.ua/deposits/currency
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 09:58

  greenozon написав:mustbe
зміна умов по Альянсу
https://bankalliance.ua/deposits/currency


А что изменилось ?
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 10:04

  Evgeny написав:
  greenozon написав:mustbe
зміна умов по Альянсу
https://bankalliance.ua/deposits/currency


А что изменилось ?

Комис был 0.1%, а стал 0.3%. Мин - 100 грн.
То есть на сумме 50к депо стал дороже на 50 грн
mustbe
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