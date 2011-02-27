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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 177178179180
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 10:25

Как скоро новый глава НБУ который, скорее всего, будет назначен сегодня или завтра сможет отменить фиксированный курс и соответственно трёхмесячные депо. Он может сам это сделать или нужно ждать заседания рады НБУ, кто что думает??
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 10:57

  asti написав:Как скоро новый глава НБУ который, скорее всего, будет назначен сегодня или завтра сможет отменить фиксированный курс и соответственно трёхмесячные депо. Он может сам это сделать или нужно ждать заседания рады НБУ, кто что думает??

Странное такое "соответственно". До войны как-то был и свободный курс и валютное депо можно было за гривну открыть. В том числе и на три месяца. Выгодность - это другое дело.
moveton
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