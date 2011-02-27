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Додано: Сер 05 жов, 2022 10:25
Как скоро новый глава НБУ который, скорее всего, будет назначен сегодня или завтра сможет отменить фиксированный курс и соответственно трёхмесячные депо. Он может сам это сделать или нужно ждать заседания рады НБУ, кто что думает??
Додано: Сер 05 жов, 2022 10:57
Странное такое "соответственно". До войны как-то был и свободный курс и валютное депо можно было за гривну открыть. В том числе и на три месяца. Выгодность - это другое дело.
Додано: Сер 05 жов, 2022 11:32
скоріш за все будуть ставити ручного, щоб діяв як в туреччині при ердогані, тобто головне знизити обліковку, щоб банки почали перекидати вільну ліквідність із депсертифікатів в ОВДП, далі різні програми рефінансування від різні "інвестпроекти" та велике крадівництво і т.д. це поганий сценарій і його вірогідність з відставкою зросла.
ключове тут - це зниження обліковки, щоб банки вилізли із депсертикатів
поки ці 100k депозити не мають значний обсягів в масштабах системи і не є великою проблемою
Зміни скоріш за все можуть бути на наступному монетарному засіданні через пару тижнів
Додано: Сер 05 жов, 2022 12:11
Со следующей неделе Рада в клубе
Обещают самые выгодные условия низкий курс, без комиссий за конвертацию
минимальный срок депо, правда- 6 мес.
Додано: Сер 05 жов, 2022 12:26
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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