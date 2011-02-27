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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 178179180181>
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 10:25

Как скоро новый глава НБУ который, скорее всего, будет назначен сегодня или завтра сможет отменить фиксированный курс и соответственно трёхмесячные депо. Он может сам это сделать или нужно ждать заседания рады НБУ, кто что думает??
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 10:57

  asti написав:Как скоро новый глава НБУ который, скорее всего, будет назначен сегодня или завтра сможет отменить фиксированный курс и соответственно трёхмесячные депо. Он может сам это сделать или нужно ждать заседания рады НБУ, кто что думает??

Странное такое "соответственно". До войны как-то был и свободный курс и валютное депо можно было за гривну открыть. В том числе и на три месяца. Выгодность - это другое дело.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 11:32

  asti написав:Как скоро новый глава НБУ который, скорее всего, будет назначен сегодня или завтра сможет отменить фиксированный курс и соответственно трёхмесячные депо. Он может сам это сделать или нужно ждать заседания рады НБУ, кто что думает??


скоріш за все будуть ставити ручного, щоб діяв як в туреччині при ердогані, тобто головне знизити обліковку, щоб банки почали перекидати вільну ліквідність із депсертифікатів в ОВДП, далі різні програми рефінансування від різні "інвестпроекти" та велике крадівництво і т.д. це поганий сценарій і його вірогідність з відставкою зросла.
ключове тут - це зниження обліковки, щоб банки вилізли із депсертикатів
поки ці 100k депозити не мають значний обсягів в масштабах системи і не є великою проблемою
Зміни скоріш за все можуть бути на наступному монетарному засіданні через пару тижнів
R12
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:11

Со следующей неделе Рада в клубе
Обещают самые выгодные условия низкий курс, без комиссий за конвертацию
минимальный срок депо, правда- 6 мес.
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  emeta написав:Со следующей неделе Рада в клубе
Обещают самые выгодные условия низкий курс, без комиссий за конвертацию
минимальный срок депо, правда- 6 мес.
Головне - щоб до того часу клуб не накрився
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:46

  klug написав:
  asti написав:Ходят слухи, что вместе с отставкой Шевченка "отставят“ и фиксированный курс и трёхмесячные депо вместе с ним!

Напевно ж це вже буде залежати від нового керівника, котрого ще немає, а не від відставки старого


Скорее, от ОП, потому как Пышный - лепший друг Ермака. Будет делать то, что ему скажут. От Шевченко они хотели избавиться давно - слишком независимым стал.
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 15:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ОлегВМ написав:Скорее, от ОП, потому как Пышный - лепший друг Ермака. Будет делать то, что ему скажут. От Шевченко они хотели избавиться давно - слишком независимым стал.
Это все игры. Как на клубе отобразится?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 15:05

А що зараз з Приватбанком, він вже підвищив місячний ліміт до 100 тис. чи ще ні?
kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 15:18

  Investor_K написав:
  ОлегВМ написав:Скорее, от ОП, потому как Пышный - лепший друг Ермака. Будет делать то, что ему скажут. От Шевченко они хотели избавиться давно - слишком независимым стал.
Это все игры. Как на клубе отобразится?


Это уже вопрос не ко мне, я такой информацией не располагаю.
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 15:21

Да. Вже по 100

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