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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 05 жов, 2022 10:25
Как скоро новый глава НБУ который, скорее всего, будет назначен сегодня или завтра сможет отменить фиксированный курс и соответственно трёхмесячные депо. Он может сам это сделать или нужно ждать заседания рады НБУ, кто что думает??
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asti
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Додано: Сер 05 жов, 2022 10:57
asti написав:
Как скоро новый глава НБУ который, скорее всего, будет назначен сегодня или завтра сможет отменить фиксированный курс и соответственно трёхмесячные депо. Он может сам это сделать или нужно ждать заседания рады НБУ, кто что думает??
Странное такое "соответственно". До войны как-то был и свободный курс и валютное депо можно было за гривну открыть. В том числе и на три месяца. Выгодность - это другое дело.
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moveton
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Додано: Сер 05 жов, 2022 11:32
asti написав:
Как скоро новый глава НБУ который, скорее всего, будет назначен сегодня или завтра сможет отменить фиксированный курс и соответственно трёхмесячные депо. Он может сам это сделать или нужно ждать заседания рады НБУ, кто что думает??
скоріш за все будуть ставити ручного, щоб діяв як в туреччині при ердогані, тобто головне знизити обліковку, щоб банки почали перекидати вільну ліквідність із депсертифікатів в ОВДП, далі різні програми рефінансування від різні "інвестпроекти" та велике крадівництво і т.д. це поганий сценарій і його вірогідність з відставкою зросла.
ключове тут - це зниження обліковки, щоб банки вилізли із депсертикатів
поки ці 100k депозити не мають значний обсягів в масштабах системи і не є великою проблемою
Зміни скоріш за все можуть бути на наступному монетарному засіданні через пару тижнів
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R12
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Додано: Сер 05 жов, 2022 12:11
Со следующей неделе Рада в клубе
Обещают самые выгодные условия низкий курс, без комиссий за конвертацию
минимальный срок депо, правда- 6 мес.
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emeta
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Додано: Сер 05 жов, 2022 12:26
emeta написав:
Со следующей неделе Рада в клубе
Обещают самые выгодные условия низкий курс, без комиссий за конвертацию
минимальный срок депо, правда- 6 мес.
Головне - щоб до того часу клуб не накрився
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Investor_K
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Додано: Сер 05 жов, 2022 14:46
klug написав: asti написав:
Ходят слухи, что вместе с отставкой Шевченка "отставят“ и фиксированный курс и трёхмесячные депо вместе с ним!
Напевно ж це вже буде залежати від нового керівника, котрого ще немає, а не від відставки старого
Скорее, от ОП, потому как Пышный - лепший друг Ермака. Будет делать то, что ему скажут. От Шевченко они хотели избавиться давно - слишком независимым стал.
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ОлегВМ
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Додано: Сер 05 жов, 2022 15:00
ОлегВМ написав:
Скорее, от ОП, потому как Пышный - лепший друг Ермака. Будет делать то, что ему скажут. От Шевченко они хотели избавиться давно - слишком независимым стал.
Это все игры. Как на клубе отобразится?
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Investor_K
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Додано: Сер 05 жов, 2022 15:05
А що зараз з Приватбанком, він вже підвищив місячний ліміт до 100 тис. чи ще ні?
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kharkiver
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Додано: Сер 05 жов, 2022 15:18
Investor_K написав: ОлегВМ написав:
Скорее, от ОП, потому как Пышный - лепший друг Ермака. Будет делать то, что ему скажут. От Шевченко они хотели избавиться давно - слишком независимым стал.
Это все игры. Как на клубе отобразится?
Это уже вопрос не ко мне, я такой информацией не располагаю.
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ОлегВМ
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Додано: Сер 05 жов, 2022 15:21
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servyz
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