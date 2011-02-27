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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 178179180181
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 15:26

  asti написав:Как скоро новый глава НБУ который, скорее всего, будет назначен сегодня или завтра сможет отменить фиксированный курс и соответственно трёхмесячные депо. Он может сам это сделать или нужно ждать заседания рады НБУ, кто что думает??

Звичайно ж можна змінювати усю політику НБУ без жодних консультацій, засідань та затверджень - прямо на підході до кабінету. Не для того людині така посада дана, щоб вона брала до уваги чиюсь думку та слідувала якимось процедурам.
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 15:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Що таке А-Банк? Я думав, це щось мутне, який кишеньковий банк. А воно - системний банк
ruslan_polutsygan
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 16:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ruslan_polutsygan написав:Що таке А-Банк? Я думав, це щось мутне, який кишеньковий банк. А воно - системний банк

Це системний кишеньковий банк :)
foxluck
 
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