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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 05 жов, 2022 15:26
asti написав:
Как скоро новый глава НБУ который, скорее всего, будет назначен сегодня или завтра сможет отменить фиксированный курс и соответственно трёхмесячные депо. Он может сам это сделать или нужно ждать заседания рады НБУ, кто что думает??
Звичайно ж можна змінювати усю політику НБУ без жодних консультацій, засідань та затверджень - прямо на підході до кабінету. Не для того людині така посада дана, щоб вона брала до уваги чиюсь думку та слідувала якимось процедурам.
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Додано: Сер 05 жов, 2022 15:48
Що таке А-Банк? Я думав, це щось мутне, який кишеньковий банк. А воно - системний банк
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ruslan_polutsygan
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Додано: Сер 05 жов, 2022 16:12
ruslan_polutsygan написав:
Що таке А-Банк? Я думав, це щось мутне, який кишеньковий банк. А воно - системний банк
Це системний кишеньковий банк
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