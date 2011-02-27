Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 05 жов, 2022 15:26
asti написав:
Как скоро новый глава НБУ который, скорее всего, будет назначен сегодня или завтра сможет отменить фиксированный курс и соответственно трёхмесячные депо. Он может сам это сделать или нужно ждать заседания рады НБУ, кто что думает??
Звичайно ж можна змінювати усю політику НБУ без жодних консультацій, засідань та затверджень - прямо на підході до кабінету. Не для того людині така посада дана, щоб вона брала до уваги чиюсь думку та слідувала якимось процедурам.
klug
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Додано: Сер 05 жов, 2022 15:48
Що таке А-Банк? Я думав, це щось мутне, який кишеньковий банк. А воно - системний банк
ruslan_polutsygan
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Додано: Сер 05 жов, 2022 16:12
ruslan_polutsygan написав:
Що таке А-Банк? Я думав, це щось мутне, який кишеньковий банк. А воно - системний банк
Це системний кишеньковий банк
foxluck
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Додано: Сер 05 жов, 2022 16:57
foxluck написав: ruslan_polutsygan написав:
Що таке А-Банк? Я думав, це щось мутне, який кишеньковий банк. А воно - системний банк
Це системний кишеньковий банк
Поправочка: системний кишеньковий банк-ломбард.
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Додано: Сер 05 жов, 2022 17:39
ruslan_polutsygan написав:
Що таке А-Банк? Я думав, це щось мутне, який кишеньковий банк. А воно - системний банк
Це дочірній банк Приватбанку
v_berdinskich
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Додано: Сер 05 жов, 2022 18:44
Физ.лица купили 200 млн долларов в сентябре.
В августе 125 млн долларов. Это в рамках 50к
khmelovski
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Додано: Сер 05 жов, 2022 21:29
ruslan_polutsygan написав:
Що таке А-Банк? Я думав, це щось мутне, який кишеньковий банк. А воно - системний банк
Солидарен
Причём, например, Credit Agricole почему-то несистемный, а какой то А-банк
emeta
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Додано: Сер 05 жов, 2022 22:25
foxluck написав: ruslan_polutsygan написав:
Що таке А-Банк? Я думав, це щось мутне, який кишеньковий банк. А воно - системний банк
Це системний кишеньковий банк
в смутні часи коли Приват нац-ли, абанка тряслася під столом (бо був ризик спорідненості чи щось таке)
але суркісони не здаються
https://www.epravda.com.ua/news/2017/09/4/628665/
greenozon
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