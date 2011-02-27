RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 178179180181
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 15:26

  asti написав:Как скоро новый глава НБУ который, скорее всего, будет назначен сегодня или завтра сможет отменить фиксированный курс и соответственно трёхмесячные депо. Он может сам это сделать или нужно ждать заседания рады НБУ, кто что думает??

Звичайно ж можна змінювати усю політику НБУ без жодних консультацій, засідань та затверджень - прямо на підході до кабінету. Не для того людині така посада дана, щоб вона брала до уваги чиюсь думку та слідувала якимось процедурам.
klug
 
Повідомлень: 7588
З нами з: 18.08.14
Подякував: 318 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 15:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Що таке А-Банк? Я думав, це щось мутне, який кишеньковий банк. А воно - системний банк
ruslan_polutsygan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.10.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 16:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ruslan_polutsygan написав:Що таке А-Банк? Я думав, це щось мутне, який кишеньковий банк. А воно - системний банк

Це системний кишеньковий банк :)
foxluck
 
Повідомлень: 426
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1377 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 16:57

  foxluck написав:
  ruslan_polutsygan написав:Що таке А-Банк? Я думав, це щось мутне, який кишеньковий банк. А воно - системний банк

Це системний кишеньковий банк :)

Поправочка: системний кишеньковий банк-ломбард.
klug
 
Повідомлень: 7588
З нами з: 18.08.14
Подякував: 318 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:39

  ruslan_polutsygan написав:Що таке А-Банк? Я думав, це щось мутне, який кишеньковий банк. А воно - системний банк


Це дочірній банк Приватбанку
v_berdinskich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 07.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 18:44

Физ.лица купили 200 млн долларов в сентябре.
В августе 125 млн долларов.
Это в рамках 50к
khmelovski
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 18.12.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 21:29

  ruslan_polutsygan написав:Що таке А-Банк? Я думав, це щось мутне, який кишеньковий банк. А воно - системний банк


Солидарен
Причём, например, Credit Agricole почему-то несистемный, а какой то А-банк :roll:
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1962
З нами з: 19.03.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 22:25

  foxluck написав:
  ruslan_polutsygan написав:Що таке А-Банк? Я думав, це щось мутне, який кишеньковий банк. А воно - системний банк

Це системний кишеньковий банк :)


в смутні часи коли Приват нац-ли, абанка тряслася під столом (бо був ризик спорідненості чи щось таке)
але суркісони не здаються
https://www.epravda.com.ua/news/2017/09/4/628665/
greenozon
 
Повідомлень: 14257
З нами з: 01.06.14
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 178179180181
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49428
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25068
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5819
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1742)
05.10.2022 23:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.