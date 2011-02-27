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asti написав:Как скоро новый глава НБУ который, скорее всего, будет назначен сегодня или завтра сможет отменить фиксированный курс и соответственно трёхмесячные депо. Он может сам это сделать или нужно ждать заседания рады НБУ, кто что думает??
Звичайно ж можна змінювати усю політику НБУ без жодних консультацій, засідань та затверджень - прямо на підході до кабінету. Не для того людині така посада дана, щоб вона брала до уваги чиюсь думку та слідувала якимось процедурам.
asti там навіть цифри того посту прописані рівно п'ять років назад. Був колись час що журналюги з української кривди, а еправда це економічний розділ цього сайтіку, вишукували хоч що небуть пов'язане з Коломойським. Й писали,писали. Такий заказ був. А Сурків в міньони дяді Бєні то взагалі святе було записати. Намагались хитать писаниною ломбард-абанку. Але марна праця. Валютні депо вчасно повіддавали. Це вже далі жопою до деполюдей повернувся ломбард з процентами по валютним депо.